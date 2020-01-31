كريم عليوي: " كتلتي الفتح وسائرون" اللاعبين الاساسيين في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء المقبل

قال عليوي،" النائب عن تحالف الفتح" في حديث له أن "كتلتي الفتح وسائرون هما اللاعبان الاساسيان في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وهذا أمر يدركه الشارع العراقي ويشخصه بدقة، وذلك نظرا لثقلهما في البرلمان".



واضاف عليوي، أن "القوى السنية والكردية ليس لديهما أي مشكلة مع أي مرشح يقدمه الفتح وسائرون شرط التوافق عليه".



وتابع عضو تحالف الفتح في البرلمان، أن "أي مرشح يتم التوافق عليه بين الفتح وسائرون سيقدم الى رئيس الجمهورية فوراً، والذي أكد دعمه لاي مرشح يحصل على التوافق ويكون وفق الشروط المطلوبة".



وكان النائب عن تحالف "تمدن"، احمد الجبوري، قد تحدث اليوم عن 12 شرطاً قال إن من اسماها أحزاب المحاصصة تفرضها على المرشحين لرئاسة الوزراء، ومن بينها عدم حصر السلاح بيد الدولة.



وقال الجبوري عبر حسابه في تويتر، إن "أول شروط الأحزاب على المرشح لرئاسة الوزراء، هو الاستمرار في محاصصة الوزراء والهيئات والوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة والتعيينات كافة".



وأضاف، أن "من بين شروطها، عدم التعرض لعمل الهيئات الاقتصادية للأحزاب واستمرار أخذ الكوميشنات من المقاولات والعقود الحكومية، بالإضافة إلى عدم فتح واحالة ملفات الفساد، وكذلك، عدم حصر السلاح بيد الدولة، مع استمرار البيع لمزاد العملة الصعبة في البنك المركزي".



وتابع، أن من شروطها "استمرار التعاقد مع الشركات التي تشتري نفط العراق من خلال شركة سومو، إضافة الى الاستمرار في تنفيذ اجندات إيران وتعاقداتها كشراء الوقود والكهرباء والخضراوات والألبان وغيرها، مع عدم فتح ملف عقارات الدولة".



وأكمل حديثه عن شروط الأحزاب: "عدم ملاحقة الأموال المسروقة خارج العراق وتفعيل قانون من أين لك هذا، بالإضافة الى عدم متابعة فضائيات الأحزاب وصرفياتها وكشف ذمة الأحزاب المالية، وعدم دعم مفوضية الانتخابات في إكمال البطاقة البايومتري للسماح بالتزوير، وكذلك، عدم مراجعة تقييم السلك الدبلوماسي وانهاء خدمات سفراء الأحزاب وقناصلهم".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وجه، رسالة للقوى السياسية، بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد، هددهم فيها بتسمية من يراه مناسباً للمنصب، بحدود يوم السبت المقبل، إذا لم تتوصل القوى لمرشح جديد.



ورفض رئيس الجمهورية برهم صالح في مرة سابقة، تسمية مرشح تحالف البناء اسعد العيداني رئيساً للحكومة الجديدة، وتكليفه بتشكيلها، بعد أن وضعت التظاهرات والمرجعية في النجف، مواصفا