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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 10:22 م

السفير البريطانى: خروج قوات التحالف الدولي فرصة لعودة داعش

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ذكر بيان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أن  وزير الداخلية" ياسين طاهر الياسري" استقبل السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي في مكتبه" حيث اكد الوزير  حرص وزارته على تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات الأمنية وبما يتلاءم مع أسس الاحترام والمصالح المتبادلة".

وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة موضوع التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدداً من محافظات البلاد" مؤكداً أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتوجيهاته بعدم استخدام السلاح الناري ضد المتظاهرين السلميين كانت واضحة وقاطعة الدلالة وحماية المتظاهرين".

وأشار إلى ان" السفير "تطرق إلى قرار مجلس النواب المتعلق بإخراج قوات التحالف الدولي من البلاد مبينا أن إخراج تلك القوات يعد فرصة لتنظيمات داعش للعودة من جديد" ، داعياً إلى إعادة النظر بهذا القرار".

من جانبه قال وزير الداخلية أن "هذا القرار جاء من خلال التصويت عليه في مجلس النواب" ، مشيرا الى ان الحكومة "شكلت عدة لجان لتنفيذ القرار بما يؤدي الى حفظ أمن البلاد وسيادته".

واوضح  البيان أن السفير البريطاني دعا إلى "تحسين التعاون بين وزارتي الداخلية البريطانية والعراقية من خلال مذكرة تفاهم توقع بين الطرفين لتدريب وتطوير قوات وزارة الداخلية بالإضافة إلى رغبة بلاده في زيادة التنسيق الأمني المشترك".
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