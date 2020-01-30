الكونغرس يصوت على سحب تفويض استخدام القوة العسكرية وحظر تمويل ضرب إيران

حصل قرار حظر التمويل على موافقة 228 عضوا من أعضاء المجلس، بينما وافق 236 عضوا في على قرار سحب التفويض باستخدام القوة العسكرية.



وأثار توقيت التصويت انتقادات واسعة من الحزب الجمهوري في ظل التهديدات الإيرانية المتواصلة للقوات الأمريكية، بينما رحب الديموقراطيون بالخطوة التي اعتبروها متسقة مع الدستور الأميركي.



وتمت المصادقة على تفويض استخدام القوة عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.



ويمنح قرار استخدام القوة في العراق الرئيس صلاحيات وحرية واسعة للتصرف رداً على أي تهديدات في داخل العراق والتهديدات التي توجهها إيران ضد الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة عبر محاورها في العراق.



الإدارة الأميركية كانت قد بررت مطلع الشهر الحالي استخدامها لطائرة بدون طيار لاستهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد على أنها تأتي ضمن التفويض المصادق عليه عام 2002 وأكدت بأن إلغاء ذلك التفويض سيقوي أعداء الولايات المتحدة.