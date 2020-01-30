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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 10:01 م

الأمم المتحدة تحذر من استمرار العنف ضد المتظاهرين

الامم المتحدة

وقالت "جينين هينس" الممثلة الأممية في العراق، إن تزايد استخدام الذخيرة الحية مؤخرا من قبل قوات الأمن، والتقارير بشأن إطلاق النار من مسلحين مجهولي الهوية ضد المتظاهرين واستمرار قتل متظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان بشكل مستهدف، أمر ينذر بالخطر.


ودعت جينين الحكومة العراقية إلى حماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي أعمال القتل غير المشروع والهجمات إلى العدالة ، محذرة من أن استخدام القوة “يكلف أرواحا غالية ولن يُنهي الأزمة.


وأضافت الممثلة الأممية أنه حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع التحزب جانبا والعمل بما يحقق مصلحة البلد وشعبه، مأكدة أن هناك حاجة ماسة إلى الحلول، فلا يسع العراق تحمل الاضطهاد العنيف المستمر ولا الشلل السياسي والاقتصادي.


وتجري الأحزاب العراقية محادثات اللحظة الأخيرة لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي برهم صالح مهلة تنتهي في الأول من فبراير لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل عن عادل عبد المهدي.


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