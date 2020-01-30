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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 09:58 م

التربية: إجراءات عدة لضمان عدم ضياع السنة الدراسية

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية ،اليوم الخميس، أن امتحانات نصف السنة سوف تكون في المادة التي أكملها مدرس المادة لجميع المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية : إن “وزارة التربية اتخذت إجراءات عدة لتنظيم العملية التربوية وضمان عدم ضياع السنة الدراسية، من أجل إزالة المعوقات التي تواجه العملية التربوية، سواء من جهة الوزارة أو من جهة الكادر التدريسي والطلبة” موضحاً أن “امتحانات نصف السنة سوف تجرى بالمناهج التي أكملها مدرس المادة لجميع المدارس على أن تستكمل المنهاج أو الدروس المقررة بعد نصف السنة”.

وأضاف أنه ” في ما يخص امتحانات آخر السنة ربما تكون هناك قرارات معينة وربما يكون هناك تأجيل للامتحانات لمدة معينة من أجل استكمال المناهج الدراسية المتبقية وبعدها يتم إجراء امتحانات آخر السنة”.

يذكر أن وزارة التربية، أكدت استعدادها لإجراء امتحانات نصف السنة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب بموعدها المحدد لها في الخامس وفي الثامن من شهر شباط المقبل.

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