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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 09:27 م

فحص عمال حقل الأحدب النفطي الصينيين بواسط

كورونا

وأضافت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس، أن فرقها الطبية والصحية في مستشفى النعمانية العام وقطاع النعمانية للرعاية الصحية الأولية تواصل زياراتها الميدانية إلى حقل الأحدب النفطي من اجل فحص العاملين فيه من الأجانب (الصينيين) وغيرهم للوقاية والتأكد من سلامة العاملين من وباء كورونا.


وأكد البيان أنه تم اللقاء بمدير قسم حقل الأحدب ومسؤول السلامة في الحقل ومسؤول الشركات الاستثمارية ومسؤول الصحة والسلامة في حقل الأحدب النفطي، وتم فحص الوافدين مؤخرا من الجانب الصيني.


وبين أن عدد العمال الذين تم فحصهم بلغ تسعة عشر عاملا صينيا من أصل العمال والبالغ (479) صيني.


وذكر أنه تم الاتفاق على إجراء فحص يومي لثلاث مرات على الأقل للعاملين العراقيين في الحقل مع منع دخول أو خروج العاملين الأجانب كافة ومنع تنقلاتهم الداخلية وتوفير عشرة غرف للعزل لحالات الاشتباه، مشيرة إلى تنفيذ ندوة توعوية عن المرض للعاملين في الحقل حول المرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.

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