أول تعليق من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد خطاب الفيفا

وأكد مسعود أن الفيفا أبلغ اتحاد لكرة في رسالته عن حاجته لمعلومات عن شخص يتواصل معه لادارة الاتحاد في الوقت الحالي.



وأوضح أن الاتحاد الدولي سيقوم باختيار الشخص الذي سيمثل الاتحاد العراقي، حيث سيتم التنسيق مع الاتحاد الاسيوي من أجل إبلاغ الاتحاد بالتوصيات والتوجيهات اولاً بأول





الجدير بالذكر أن فيفا أرسل خطاب الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يبلغه فيه بأنه أصبح على علم بالاستقالة الجماعية لاتحاد الكرة.

