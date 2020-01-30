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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 09:02 م

أول تعليق من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد خطاب الفيفا

عبد الخالق مسعود
وأكد مسعود أن الفيفا أبلغ اتحاد لكرة في رسالته عن حاجته لمعلومات عن شخص يتواصل معه لادارة الاتحاد في الوقت الحالي.

وأوضح أن الاتحاد الدولي سيقوم باختيار الشخص الذي سيمثل الاتحاد العراقي، حيث سيتم التنسيق مع الاتحاد الاسيوي من أجل إبلاغ الاتحاد بالتوصيات والتوجيهات اولاً بأول


الجدير بالذكر أن فيفا أرسل خطاب  الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يبلغه فيه بأنه أصبح على علم بالاستقالة الجماعية لاتحاد الكرة.
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