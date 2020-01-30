عضو مجلس النواب: يتهم القيادات الشيعية بعدم احترام جمهورها الذي أوصلها للسلطة

قال النائب" كاظم الصيادي" عضو مجلس النواب في تصريح له اليوم الخميس إن “التظاهرات في الوسط والجنوب العراقي خرجت نتيجة تراكمات السياسات الخاطئة والكتل والأحزاب السياسية وتحديدا الشيعية”.

وأضاف الصيادي: أن “الكتل السياسية أهدرت فرص حقيقية كانت متاحة لبناء مناطق الوسط والجنوب” حسب تعبيره، متهما القيادات الشيعية بعدم احترام جمهورها الذي أوصلها للسلطة.

وتابع النائب “الكثير من الحلول تصل إلى القيادات السياسية وفي مناسبات كثيرة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن كالصحة والتعليم والخدمات لكن دون جدوى”.

وبشأن مرشح رئاسة الحكومة المقبلة

قال الصيادي: إن “قضية اختيار رئيس الوزراء يصعب حلها كونه لا يوجد شخصية يلقى مقبولية، فضلا عن وجود اجندات تعمل وتريد اثارة الفتنة وعدم الاستقرار الأمني في العراق”، حسب تعبيره.

و قد أمهل رئيس الجمهورية "برهم صالح" أمس الأربعاء الكتل السياسية إلى نهاية يوم السبت المقبل لتقديم مرشح مستقل وغير جدلي لمنصب رئاسة الحكومة، ملوحا بتقديم مرشح من قبله في حال تأخرت القوى السياسية عن تقديم المرشح للمنصب