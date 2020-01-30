رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الاستقالة الجماعية لنظيره العراقي

وقال الاتحاد في رده " بهذا الخصوص وبجانب اجتماع الهيئة العامة للاتحاد العراقي بكرة القدم في 25/1/2020، نحن نفهم أن أعضاء المكتب التنفيذي قد اعلموا باستقالتهم للاشخاص المذكورين ومن دون اتخاذ اي قرار من قبلهم”.



وتابع الفيفا: "نود ان نعلمكم ان الاتحاد الدولي والآسيوي سوف يرسل هذه القضية الى الجهة او الهيأة ذات الصلة من اجل النظر واتخاذ القرار وحسب لوائح الاتحاد الدولي"، مشيرا إلي "هذا الاثناء سنكون ممتنين اذا اعلمتمونا بالشخص الذي يمكن التواصل معه في الاتحاد العراقي مع بيانات الاتصالات الخاصة به بخصوص هذا الموضوع.. ماتياس كرافسترم/ الامين العام وكالة لكرة القدم/ نسخة منه الى الاتحاد الآسيوي".



الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم قدم استقالته مقابل تنازل عدنان درجال عن كل الدعاوى المقامة ضد الاتحاد.