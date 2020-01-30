القوات العراقية تستأنف العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العراق، الخميس، القيام بأعمال مشتركة مع التحالف الدولي في محاربة داعش.



وقال في بيان له "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم بما يحقق سيادة العراق على أرضه وأجوائه".



وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أعلن في 5 يناير، تعليق عمليات تدريب القوات العراقية والقتال ضد تنظيم داعش، بسبب "الالتزام بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف" وذلك عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أميركية 3 يناير الجاري قرب مطار بغداد.



وأضاف التحالف في بيان "أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أميركي".



وتصاعدت في الشهرين الأخيرين الهجمات على مصالح أميركية في العراق، مستهدفة بصورة خاصة قواعد عسكرية. وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.