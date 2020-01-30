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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 06:59 م

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية: الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تمنع العراق من استيراد طائرات حربية

طائرة حربية



قال  "كريم عليوي"  عضو لجنة  الأمن والدفاع  النيابية إن “أمريكا حاولت بالفعل إضافة بند إلى الاتفاقية الأمنية مع العراق تمنع بموجبه الأخير من استيراد طائرات حربية أو منظومات دفاع جوي غير أمريكية لكن الحكومة رفضت هذا الأمر لأنه سيؤدي إلى هيمنة أمريكية بالكامل على الأجواء وعلى مرافق حساسة مهمة في قطاع الأمن القومي العراقي”.
وأضاف عليوي، أن “العراق استورد طائرات ومنظومات دفاع جوي عقب توقيع الاتفاقية مع أمريكا وحقق تعاوناً في مضمار التسليح مع دول العالم أهميته بالإضافة إلى التعاطي السريع مع أمريكا يختلف إذ تم تطبيق مفردات الاتفاقيات الخاصة بتزويد العراق بطائرات أف 16 وبقية القطع العسكرية الأخرى”.
وأشار عليوي، أن “رهن تسليح الجيش العراقي وبقية قطعاته بدولة معينة أمر خاطئ ونرفضه تماما والجميع متفق على ضرورة التنوع في التسليح بما يعطي مرونة في إدامة زخم العمل الأمني وعدم جعل البلاد رهينة أي ضغوط دولية تفرض أموراً في إطار صراع المصالح سواء في الشرق الأوسط أو العالم”.
في الأثناء كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية “عبد الخالق العزاوي”، حقيقة عزم بناء أمريكا قواعد عسكرية سرية في العراق.
وقال العزاوي، انه “لم تصلنا أي تأكيدات رسمية بشأن بناء قواعد عسكرية سرية أمريكا في عدد من المحافظات، سواء أكانت في شمال العراق أو غربه أو بقية المناطق”.
وأشار إلى أنه “من الصعوبة بناء قواعد سرية لأنها ستظهر إلى العلن فورا”.
وأضاف العزاوي، أن “القوات الأمريكية موجودة حاليا في عدة قواعد عسكرية داخل العراق”، مستبعداً “مبادرة أمريكا ببناء قواعد عسكرية سرية

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