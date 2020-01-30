يومان حاسمان .. لامفر للاحزاب الحاكمة من الرضوخ لارادة الشارع وضغط العالم



يبدو ان رئيس الجمهورية برهم صالح حسم امره بشأن تقديم مرشح لرئاسة الحكومة ‏الانتقالية المؤقتة المفترض ان تهيء لاجراء انتخابات مبكرة ، استجابة لمطالب ‏المتظاهرين المستمرة منذ اربعة اشهر ..‏



الرئيس منح الكتل السياسية ، يومين فقط ، لتقديم مرشح تنطبق عليه المواصفات ‏المطلوبة شعبيا ، والا فانه :" سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف الاكثر ‏مقبولية نيابياً وشعبيا "، حسب ما جاء في رسالته التي وجهها يوم امس الى الكتل ‏النيابية المعنية بترشيح رئيس للحكومة ..‏



رسالة برهم صالح جاءت بعد ضغوط ، داخلية وخارجية كبيرة .. تمثلت بتصاعد مد ‏الاحتجاجات الشعبية وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى ، و البيان ، شديد اللهجة ‏، الذي اصدرته ست عشرة دولة ، من بينها الولايات المتحدة وكندا ، الذي طالب ‏الحكومة العراقية بايقاف استخدام " العنف المفرط " ضد المتظاهرين المطالبين ‏بحقوقهم المشروعة . ‏



رئيس الجمهورية قال في رسالته للكتل المعنية :" ان العراق يواجه منعطفات ‏سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً ان نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات ‏في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة بتشكيل حكومة جديدة تمهّد ‏للانتخابات المقبلة ".‏



كما جاءت رسالة برهم صالح ، في وقت بدأت تلوح فيه ملامح توجه نحو تدويل ‏قضية الاحتجاجات في العراق، وما قد يترتب على ذلك من عقوبات ، وربما ‏محاكمة بعض القادة الامنيين وزعماء "الميليشيات" المتهمين بقتل المدنيين.‏

فقد بدأ المتظاهرون في بغداد ومدن اخرى، برفع مناشدات الى العالم، لـ"تدويل" ‏قضيتهم بعد تصاعد عمليات قمع المحتجين ومطاردة الناشطين والصحفيين. ‏



وعلق محتجون شعار الامم المتحدة، على بناية المطعم التركي، كما بث ناشطون على ‏مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لافتة زرقاء عليها شعار الامم المتحدة، ‏كمناشدة من قبل المتظاهرين للفت نظر المنظمة الدولية الى مطالباتهم.‏



النائب باسم خشان،علق على ذلك بقوله :" ان قمع السلطة المستمر للمدنيين منذ نحو ‏اربعة اشهر ، حرك ضمير العالم"، معتبرا البيان الاخير لمجموعة من الدول الغربية ‏‏"تصعيدا" باتجاه ادانة السلطة في العراق.‏



واكد خشان :" ان العراق دولة مهمة ولن يسكت العالم على ما يجري فيه"، مبينا انه ‏يمكن للامم المتحدة ان تفرض عقوبات على الحكومة بتهمة انتهاك حقوق الانسان، ‏كما يمكن ان تطرد الامم المتحدة المسؤولين العراقيين من المؤسسات المعنية بحقوق ‏الانسان "، محذرا في الوقت نفسه دول العالم، من "ضياع الوقت وارتفاع عدد ‏الضحايا". ‏



رئيس الجمهورية دعا الكتل النيابية المعنية ، الى :" استئناف الحوار السياسي البنّاء ‏والجاد من اجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ‏ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل اصدار امر التكليف".‏



ضمن هذا السياق كشف النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي، عن ‏ملامح شخصية رئيس الوزراء الجديد الذي سيمرر السبت المقبل داخل مجلس النواب.‏



وقال البياتي :" ان الكتل السياسية اتفقت على شخصية سترضي جميع الاطراف ، بما ‏فيها ساحات الاحتجاجات الشعبية في عموم البلاد"، مبينا :" ان الشخصية الجديدة ‏لديها خلفية سياسية ، لكنها لم تشارك في العملية السياسية بشكل ظاهر كتولي منصب ‏نيابي او وزاري ".‏



تحالف "الفتح" ، المعني هو و"سائرون" اكثر من غيرهما برسالة برهم صالح ، قدم ‏تبريرات لموضوع الجدل والخلاف اللذين اديا الى عرقلة حسم ملف رئيس الحكومة ‏المقبلة ..‏



‏ عضو التحالف نسيم عبد الله قال :" ان التقاطعات مابين الكتل السياسية والمعايير ‏الموضوعة وضغط الشارع ، كلها اسهمت في تأخر اختيار بديل عبد المهدي "، مؤكدا ‏‏:" ان رئيس الجمهورية لايستطيع المجازفة بمستقبله باختيار شخصية مختلف عليها ‏‏".‏



وحتى السبت المقبل سيتبين من الذي يضحي بمستقبله السياسي ، الرئيس ام الكتل ، التي ‏لم يبدر منها حتى الان ما يظهر انها مستعدة للتنازل عن مكاسبها ومصالحها بسهولة ‏‏.. ‏



ف.ا