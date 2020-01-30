يومان حاسمان .. لامفر للاحزاب الحاكمة من الرضوخ لارادة الشارع وضغط العالم

يبدو ان رئيس الجمهورية برهم صالح حسم امره بشأن تقديم مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية المؤقتة المفترض ان تهيء لاجراء انتخابات مبكرة ، استجابة لمطالب المتظاهرين المستمرة منذ اربعة اشهر ..
الرئيس منح الكتل السياسية ، يومين فقط ، لتقديم مرشح تنطبق عليه المواصفات المطلوبة شعبيا ، والا فانه :" سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف الاكثر مقبولية نيابياً وشعبيا "، حسب ما جاء في رسالته التي وجهها يوم امس الى الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس للحكومة ..
رسالة برهم صالح جاءت بعد ضغوط ، داخلية وخارجية كبيرة .. تمثلت بتصاعد مد الاحتجاجات الشعبية وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى ، و البيان ، شديد اللهجة ، الذي اصدرته ست عشرة دولة ، من بينها الولايات المتحدة وكندا ، الذي طالب الحكومة العراقية بايقاف استخدام " العنف المفرط " ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة .
رئيس الجمهورية قال في رسالته للكتل المعنية :" ان العراق يواجه منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً ان نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة بتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة ".
كما جاءت رسالة برهم صالح ، في وقت بدأت تلوح فيه ملامح توجه نحو تدويل قضية الاحتجاجات في العراق، وما قد يترتب على ذلك من عقوبات ، وربما محاكمة بعض القادة الامنيين وزعماء "الميليشيات" المتهمين بقتل المدنيين.
فقد بدأ المتظاهرون في بغداد ومدن اخرى، برفع مناشدات الى العالم، لـ"تدويل" قضيتهم بعد تصاعد عمليات قمع المحتجين ومطاردة الناشطين والصحفيين.
وعلق محتجون شعار الامم المتحدة، على بناية المطعم التركي، كما بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لافتة زرقاء عليها شعار الامم المتحدة، كمناشدة من قبل المتظاهرين للفت نظر المنظمة الدولية الى مطالباتهم.
النائب باسم خشان،علق على ذلك بقوله :" ان قمع السلطة المستمر للمدنيين منذ نحو اربعة اشهر ، حرك ضمير العالم"، معتبرا البيان الاخير لمجموعة من الدول الغربية "تصعيدا" باتجاه ادانة السلطة في العراق.
واكد خشان :" ان العراق دولة مهمة ولن يسكت العالم على ما يجري فيه"، مبينا انه يمكن للامم المتحدة ان تفرض عقوبات على الحكومة بتهمة انتهاك حقوق الانسان، كما يمكن ان تطرد الامم المتحدة المسؤولين العراقيين من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان "، محذرا في الوقت نفسه دول العالم، من "ضياع الوقت وارتفاع عدد الضحايا".
رئيس الجمهورية دعا الكتل النيابية المعنية ، الى :" استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من اجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضىً شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل اصدار امر التكليف".
ضمن هذا السياق كشف النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد البياتي، عن ملامح شخصية رئيس الوزراء الجديد الذي سيمرر السبت المقبل داخل مجلس النواب.
وقال البياتي :" ان الكتل السياسية اتفقت على شخصية سترضي جميع الاطراف ، بما فيها ساحات الاحتجاجات الشعبية في عموم البلاد"، مبينا :" ان الشخصية الجديدة لديها خلفية سياسية ، لكنها لم تشارك في العملية السياسية بشكل ظاهر كتولي منصب نيابي او وزاري ".
تحالف "الفتح" ، المعني هو و"سائرون" اكثر من غيرهما برسالة برهم صالح ، قدم تبريرات لموضوع الجدل والخلاف اللذين اديا الى عرقلة حسم ملف رئيس الحكومة المقبلة ..
عضو التحالف نسيم عبد الله قال :" ان التقاطعات مابين الكتل السياسية والمعايير الموضوعة وضغط الشارع ، كلها اسهمت في تأخر اختيار بديل عبد المهدي "، مؤكدا :" ان رئيس الجمهورية لايستطيع المجازفة بمستقبله باختيار شخصية مختلف عليها ".
وحتى السبت المقبل سيتبين من الذي يضحي بمستقبله السياسي ، الرئيس ام الكتل ، التي لم يبدر منها حتى الان ما يظهر انها مستعدة للتنازل عن مكاسبها ومصالحها بسهولة ..
ف.ا