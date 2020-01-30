امانة بغداد : توقف جميع مشاريع 2020 لعدم اقرار الموازنة

اعلنت امانة بغداد، عن توقف جميع المشاريع الخدمية المقرة عام 2020 بسبب عدم تمرير الموازنة ، مبينة انها بصدد انجاز طريق محمد القاسم خلال الايام القليلة المقبلة ومجسر بيروت.



وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح صحفي :" ان المشاريع التي تم اقرارها عام 2019 شبه مكتملة حيث تم اكساء نحو 45 محلة من اصل 50 في وسط بغداد".



واضاف :" ان ترميم سريع محمد القاسم سينتهي خلال الايام القليلة المقبلة فضلا عن صيانة وتأهيل مجسر شارع فلسطين ومجاري بغداد"، مشيرا الى :" ان المشاريع التي اقرت عام 2020 متوقفة بسبب عدم وجود اي تخصيص مالي لعدم اقرار الموازنة ، بضمنها التخطيط لانشاء بعض المجسرات واكساء اكثر من 150 محلة في وسط بغداد ".

ف.ا