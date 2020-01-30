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الخميس, 30 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 06:30 م

امانة بغداد : توقف جميع مشاريع 2020 لعدم اقرار الموازنة

أمانة بغداد تتهم البرلمان بعرقلة تشييد ثلاثة مجمعات سكنية بالعاصمة

اعلنت امانة بغداد، عن توقف جميع المشاريع الخدمية المقرة عام 2020 بسبب عدم تمرير الموازنة ، مبينة انها بصدد انجاز طريق محمد القاسم خلال الايام القليلة المقبلة ومجسر بيروت.

وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح  صحفي :" ان المشاريع التي تم اقرارها عام 2019 شبه مكتملة  حيث  تم اكساء نحو 45 محلة من اصل 50 في وسط بغداد".

واضاف :" ان ترميم سريع محمد القاسم سينتهي خلال الايام القليلة المقبلة فضلا عن صيانة وتأهيل مجسر شارع فلسطين ومجاري بغداد"، مشيرا الى :" ان المشاريع التي اقرت عام 2020 متوقفة بسبب عدم وجود اي تخصيص مالي  لعدم اقرار الموازنة ، بضمنها التخطيط لانشاء بعض المجسرات واكساء اكثر من 150 محلة في وسط بغداد ".

 

ف.ا

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