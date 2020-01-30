سائرون : تكليف رئيس حكومة متحزب سيواجه بالرفض في البرلمان



اكد تحالف "سائرون" ، ان تكليف رئيس حكومة متحزب سيواجه برفض نيابي، مشددا على :" ضرورة ان تعي القوى السياسية خطورة المرحلة الحالية وتختار رئيس وزراء مستقلا خلال الساعات القادمة".



وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي في تصريح صحفي :" ان تحالف "سائرون" معني بان يكون رئيس الوزراء القادم يرتضيه الشارع العراقي والمرجعية الدينية "، محملا القوى السياسية مسؤولية تأخر تشكيل حكومة مستقلة بسبب تشبثها بشخصيات متحزبة .



واضاف :" ان التحالف سيقف الى جانب تشكيل حكومة مستقلة ، بعيدا عن سطوة الاحزاب السياسية"، مؤكدا :" ان تكليف رئيس وزراء متحزب سيواجه داخل مجلس النواب بالرفض وعدم القبول".



ف.ا