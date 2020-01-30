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الخميس, 30 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 06:24 م

سائرون : تكليف رئيس حكومة متحزب سيواجه بالرفض في البرلمان

علاء-الربيعي

اكد  تحالف "سائرون" ، ان  تكليف رئيس حكومة متحزب سيواجه برفض نيابي، مشددا على :" ضرورة ان تعي  القوى السياسية خطورة المرحلة الحالية وتختار رئيس وزراء مستقلا خلال الساعات القادمة".
 
وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي في تصريح صحفي :" ان تحالف "سائرون" معني بان يكون رئيس الوزراء القادم يرتضيه الشارع العراقي والمرجعية الدينية "، محملا القوى السياسية مسؤولية تأخر تشكيل حكومة مستقلة بسبب تشبثها بشخصيات متحزبة .

واضاف :" ان التحالف سيقف الى جانب تشكيل حكومة مستقلة ، بعيدا عن سطوة الاحزاب السياسية"، مؤكدا :" ان تكليف رئيس وزراء متحزب سيواجه داخل مجلس النواب بالرفض وعدم القبول".

ف.ا
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