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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 06:21 م

العقابي : اداء مجلس النواب لايتناسب مع جسامة التحديات

2422019361214النائب حسين العقابي

اكد حسين العقابي النائب عن كتلة "النهج الوطني" ، وجود خلل وارباك في اداء مجلس النواب، مشيرا الى :" ان غياب الاعضاء وعدم الشعور بالمسؤولية اثرا بشكل كبير على سير اعمال المجلس ".

وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان اداء  مجلس النواب ليس بمستوى الطموح ، وان عمله لا يتناسب مع التحديات الجسيمة التي نواجهها ، لاسيما في ما يخص تشريع القوانين ".

واضاف عضو اللجنة القانونية :" ان هناك ارباكا واضحا في اداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية ، وان الخلل اصبح واضحا ، لاسيما مع تغيب عدد كبير من اعضاء المجلس خلال الجلسات السابقة ".

ف.ا
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