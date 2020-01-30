العقابي : اداء مجلس النواب لايتناسب مع جسامة التحديات



اكد حسين العقابي النائب عن كتلة "النهج الوطني" ، وجود خلل وارباك في اداء مجلس النواب، مشيرا الى :" ان غياب الاعضاء وعدم الشعور بالمسؤولية اثرا بشكل كبير على سير اعمال المجلس ".



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان اداء مجلس النواب ليس بمستوى الطموح ، وان عمله لا يتناسب مع التحديات الجسيمة التي نواجهها ، لاسيما في ما يخص تشريع القوانين ".



واضاف عضو اللجنة القانونية :" ان هناك ارباكا واضحا في اداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية ، وان الخلل اصبح واضحا ، لاسيما مع تغيب عدد كبير من اعضاء المجلس خلال الجلسات السابقة ".



ف.ا