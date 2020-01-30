بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
يومان حاسمان .. لامفر للاحزاب الحاكمة من الرضوخ لارادة الشارع وضغط العالم امانة بغداد : توقف جميع مشاريع 2020 لعدم اقرار الموازنة وفاة طفل بانفلونزا الطيور في كربلاء .. وحالة مشتبه بها في المستشفى سائرون : تكليف رئيس حكومة متحزب سيواجه بالرفض في البرلمان العقابي : اداء مجلس النواب لايتناسب مع جسامة التحديات وزير صحة كردستان يؤكد خلو الاقليم من مرض كورونا النزاهة تضبط حالتي تلاعب بالمال العام وتعاطي رشوة بديالى عالية نصيف: انهيار في تجهيز الكهرباء منذ مجيء وكيل الوزارة الجديد لشؤون الإنتاج المالية النيابية: العراق قد يجبر على إلغاء قرار إخراج القوات الأمريكية لتداعيات كارثية نائب رئيس البرلمان يطالب أطراف العملية السياسية بالإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 06:15 م

النزاهة تضبط حالتي تلاعب بالمال العام وتعاطي رشوة بديالى

هيئة-النزاهة


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن قيام ملاكاتها في محافظة ديالى بتنفيذ عمليتي ضبط لحالتي تلاعبٍ بالمال العام وتعاطي الرشوة.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العمليَّة الأولى، إلى أن فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق ديالى، انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في  المحافظة وتمكن من ضبط أوليات الإخراج المخزني (مستند وقائمة بيع آجلة) لمعاملة تجهيز منظومة ري محورية، موضحة أنه تمَّ ضبط المتهم في القضية الذي يعمل موظفاً في الشركة بعد قيامه بتسليم المنظومة  إلى شخصٍ آخر غير مستحقها الأصلي، خلافاً للقانون.

وأضافت إن فريق عمل المكتب تمكن، في عملية منفصلة، من ضبط متهم يعمل موظفاً في مديرية تربية ديالى متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلمه رشوة؛ لغرض إتمام معاملة نقل أحد الموظفين في المديريَّة، لافتةً إلى أنه تمَّ ضبط مبلغ الرشوة بحوزة المتهم.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
طائرة حربية

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية: الاتفاقية الأمنية مع واشنطن تمنع العراق من استيراد طائرات حربية 30 كانون الثاني 2020 06:59 م

المظاهرات في البصرة .. الاوضاع تتفاقم

بعثة الأمم المتحدة: استمرار خسارة أرواح الشباب وإراقة الدماء "أمر لا يحتمل" 30 كانون الثاني 2020 06:52 م

علاء-الربيعي

سائرون : تكليف رئيس حكومة متحزب سيواجه بالرفض في البرلمان 30 كانون الثاني 2020 06:24 م

2422019361214النائب حسين العقابي

العقابي : اداء مجلس النواب لايتناسب مع جسامة التحديات 30 كانون الثاني 2020 06:21 م

عالية نصيف

عالية نصيف: انهيار في تجهيز الكهرباء منذ مجيء وكيل الوزارة الجديد لشؤون الإنتاج 30 كانون الثاني 2020 06:12 م

جمال كوجر

المالية النيابية: العراق قد يجبر على إلغاء قرار إخراج القوات الأمريكية لتداعيات كارثية 30 كانون الثاني 2020 05:41 م

بشير خليل الحداد

نائب رئيس البرلمان يطالب أطراف العملية السياسية بالإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء 30 كانون الثاني 2020 05:35 م

اياد علاوي

علاوي يعلن عن لقاءات أجراها متظاهرون وناشطون مدنيون مع الجامعة العربية 30 كانون الثاني 2020 05:27 م

التعليقات