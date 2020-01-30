النزاهة تضبط حالتي تلاعب بالمال العام وتعاطي رشوة بديالى





أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن قيام ملاكاتها في محافظة ديالى بتنفيذ عمليتي ضبط لحالتي تلاعبٍ بالمال العام وتعاطي الرشوة.



الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العمليَّة الأولى، إلى أن فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق ديالى، انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في المحافظة وتمكن من ضبط أوليات الإخراج المخزني (مستند وقائمة بيع آجلة) لمعاملة تجهيز منظومة ري محورية، موضحة أنه تمَّ ضبط المتهم في القضية الذي يعمل موظفاً في الشركة بعد قيامه بتسليم المنظومة إلى شخصٍ آخر غير مستحقها الأصلي، خلافاً للقانون.



وأضافت إن فريق عمل المكتب تمكن، في عملية منفصلة، من ضبط متهم يعمل موظفاً في مديرية تربية ديالى متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلمه رشوة؛ لغرض إتمام معاملة نقل أحد الموظفين في المديريَّة، لافتةً إلى أنه تمَّ ضبط مبلغ الرشوة بحوزة المتهم.



ف.ا