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الخميس, 30 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 06:12 م

عالية نصيف: انهيار في تجهيز الكهرباء منذ مجيء وكيل الوزارة الجديد لشؤون الإنتاج

عالية نصيف


طالبت النائبة عالية نصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال والجهات الرقابية بالتدخل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانهيار الحاصل في تجهيز الكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات بعد مجيء وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج الجديد .

وقالت في بيان اليوم، أنه :" منذ تسلم وكيل الوزارة الجديد لشؤون الإنتاج منصبه تراجعت ساعات التزويد بالكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات، حتى باتت الكهرباء شبه معدومة منذ أربعة أيام وسط حالة من التذمر والاستياء لدى المواطنين، فمن غير المعقول أن تختفي الكهرباء في هذا الموسم ويعتمد الناس على المولدات الأهلية فقط ". 

وأضافت نصيف :" من المؤسف أن الوزارة تنتقل من فشل إلى فشل، حتى باتت العاصمة بغداد غارقة في الظلام، والمواطن يدفع ثمن مجيء أشخاص غير كفوئين في الإدارة الحالية للوزارة ". 

وشددت نصيف على :" ضرورة تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال والجهات الرقابية والاطلاع على اسباب فشل الوزارة في أدائها والبحث في مدى كفاءة الأشخاص الذين يديرون هذا الملف الخدمي المهم.

ف.ا
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