نائب رئيس البرلمان يطالب أطراف العملية السياسية بالإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء



طالب نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد رؤساء الكتل وقادة الأحزاب والشركاء في العملية السياسية بضرورة إنهاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة لأن العراق يمر بمرحلة حساسة ومعقدة .



واكد الحداد في بيان اليوم , أهمية إدراك الجميع خطورة الموقف وتفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية وشل حركة الحياة في مناطق عديدة من البلاد، وعدم سيطرة الحكومة الحالية على الأوضاع العامة مما تسبب بقلق كبير لدى عامة الشعب.



و أضاف :" على أطراف العملية السياسية الإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء لأن الأوضاع باتت مقلقة جداً في ظل إستمرار المظاهرات وسقوط الضحايا يومياً وإستمرار التوتر، لذا على الحكومة تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين السلميين والإستجابة لمطالبهم المشروعة والمحافظة على الأمن ".



واشار الى ان , مجلس النواب على استعداد تام لتقديم الدعم والعون لإيجاد الحلول السريعة والعملية، وسيعقد المجلس في أي وقت جلسته الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة في حال التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء والحقائب الوزارية، وينبغي أن يحظى المرشح المكلف بالمقبولية الشعبية، ويتم التوافق عليه من جميع الأطراف".



ف.ا