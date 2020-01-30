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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 04:50 م

العمل: شمول 8698 أسرة براتب الإعانة الاجتماعية خلال 2019 في الأنبار

العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، شمول 8698 اسرة براتب الاعانة الاجتماعية خلال عام 2019 في الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان  له إن “عدد الاسر التي شملت براتب الاعانة الاجتماعية في الانبار خلال عام 2019 بلغ (8698) اسرة بعد استكمال الاجراءات القانونية والمالية كافة”.

واضافت، ان “الباحثون الاجتماعيون في اقسام المحافظة، عملوا على انجاز بحثهم الاجتماعي لجميع الاسر المتقدمة للشمول وخاصة المتقدمين منذ عام 2016 وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان القاضية بضرورة حسم ملف الاسر المتقدمة للشمول من اجل التخفيف عن كواهلها بسبب الظروف التي مرت بها المحافظة ابان حقبة داعش الارهابي”.

وبينت الوزارة، ان “هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل تمنح رواتب الاعانة الاجتماعية لاكثر من مليون و(300) الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان، كما دعت هيئة الحماية الاجتماعية المواطنين إلى الاتصال بالخط الساخن (1018) خلال اوقات الدوام الرسمي حصرا لتقديم الشكاوى والاستفسارات والتبليغات عن أي حالة تجاوز على راتب الإعانة الاجتماعية”
ع د
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