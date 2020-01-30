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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 04:39 م

المسعودي : الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء بداية الأسبوع المقبل

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أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن الحوارات حول حسم اسم المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء وصلت إلى “مراحل متقدمة”، مبيناً أن الكتل متفقة على أهمية اختيار شخصية “غير جدلية”.

وقال المسعودي في حديث لـه ، إن “هناك العديد من المعايير التي نعتقد أنه من الضروري توفرها في الشخصية التي ستتصدى لمنصب رئيس مجلس الوزراء”، موضحاً أنه من بين تلك المعايير “الاستقلالية والمهنية والقوة في إنجاز الملفات الساخة وفي مقدمتها تحقيق مطالب الجماهير وتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق”.

وأضاف المسعودي، أن “التعهد بتوفير الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة هو أمر ينبغي توفره في الشخصية المرشحة”، متابعاً أن “الكتل السياسية متفقة على أهمية اختيار شخصية غير جدلية، وهناك مباحثات متواصلة مع رئيس الجمهورية لحسم اسم المرشح بشكل نهائي وتقديم شخصية قادرة على التصدي لجميع الملفات المهمة”.
وأشار المسعودي، إلى أن “الحوارات وصلت إلى مراحل متقدمة”، ماضياً إلى القول: “نعتقد أنه سيتم الإعلان عن اسم المرشح وتكليفه بشكل رسمي في موعد أقصاه بداية الأسبوع المقبل”.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق، مطلع الشهر الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وما تزال مباحثات الكتل السياسية مستمرة من أجل اختيار رئيس جديد للوزراء.
وكان مصدر مطلع أفاد، مساء أمس الأربعاء (29 كانون الثاني 2020)، بوجود توافق بين تحالفي سائرون والفتح على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء.

ع د

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