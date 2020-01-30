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الخميس, 30 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 12:01 م

إيران .. طرد جماعي لعمال منجم جادرملو لمشاركتهم في مظاهرة احتجاجية

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طردت  شركة ”بهاوند باراد“ للمقاولات  عمالها  في منجم جادرملو في محافظة يزد ”جماعيًا“.
كانت جريمة هؤلاء العمال، البالغ عددهم حوالي 300 عامل، أنه خلال الأيام القليلة الماضية أضربوا عن العمل  وانضموا للتجمع الاحتجاجي للاعتراض على فصل 20 من زملائهم. والآن تم طردهم من العمل جميعًا.

ويحاول النظام الإيراني، الذي يخشى بشدة من انتشار الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، منع تكوّن الاحتجاجات بطرق قمعية وإجرامية.

ومن جملة هذه التصرفات القمعية: الاعتداء على المتظاهرين واعتقال وسجن نشطائهم وفصل العمال المغلوب على أمرهم ممن يشاركون في تجمعات احتجاجية من أجل حقوقهم، وصدور أحكام عليهم بالجلد ونفيهم لمشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية. لكن على الرغم من هذه التدابير القمعية، ما زالت احتجاجات العمال مستمرة من مختلف طبقات الشعب الإيراني حيث شهدت البلاد في الأيام الماضية تجمعات احتجاجية متعددة في مصانع ومعامل مختلفة في إيران.

وأصبح الشعب الإيراني بجميع فئاته يتظاهر ضد النظام الإيراني ، من أكثر هذه الفئات هي فئة العمال، التي كانت ولا تزال تعيش في عبث وظلم كبير نتيجة الانتهاكات المؤلمة لنظام الملالي، والتي تسبب مصائب كبرى للعمال في إيران، خاصة ما يتعلق بغلاء المعيشة وهضم كافة حقوقهم.
1.411 مسيرة احتجاجية
وفي ذات السياق، كشف تقرير  حديث ، أن العمال في إيران نظموا العام الماضي 1411 مسيرة احتجاجية في 151 مدينة و 30 محافظة.
وجاء ذلك بمتوسط  118 حركة احتجاجية شهريًا، و4 تجمعات احتجاجية يوميًا، فيما أن الوضع الاقتصادي للعمال معقد للغاية، وفي حالة تقاضي رواتبهم في الموعد المحدد تكون أقل من خط الفقر بمراحل، إلى جانب أن معظم العمال أصحاب أسر ولديهم أبناء. ... ع د



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