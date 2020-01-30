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الخميس, 30 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:56 ص

ستة اوسمة ملونة تمنح ناشئي الملاكمة العراقية المركز الرابع عربيا

ملاكمة
ستة اوسمة ملونة تمنح ناشئي الملاكمة العراقية المركز الرابع عربيا

حل  المنتخب العراقي للناشئين  بالملاكمة في المركز الرابع  في البطولة العربية في الكويت بحصيلة  6 اوسمة ملونة.

وقال مدرب المنتخب صلاح هادي الخفاجي :" ان ليوث الحلبة قدموا مستويات مميزة في المحفل العربي ، بالرغم من فارق الامكانيات والاعداد مع الدول المشاركة كمصر والجزائر وتونس والمغرب، وكانت الحصيلة النهائية 6 اوسمة ملونة زينت صدور ابطالنا ".

واوضح :"  ان الاوسمة جاءت عن طريق حسين جاسم ذهبية وزن 46 كغم بعد فوزه على الكويتي شهاب العبد الله ، وضرغام كريم ذهبية وزن 70 كغم الذي تغلب على المصري محمد بلال، واحمد فؤاد فضية وزن 48 كغم أثر خسارته امام الجزائري لكعش سلطاني في النزال الختامي ".

وتابع :" ان الملاكم مقتدى عدنان نال فضية وزن (+ 80 كغم)، بعد خسارته من المصري عمر خالد، بينما حصل سجاد عباس الذي تعثر امام الجزائري عبد القادر بن عيسى، على نحاسية وزن (57 كغم)، واكتفى كرار حيدر اسماعيل بالوسام النحاسي في وزن (60 كغم)، إذ انه لم يوفق في نزاله امام المصري محمد السيد ضمن الدور نصف النهائي".

وحل الفريق الجزائري بالمركز الاول  بـ 12 وساما ملونا (5 ذهبية و3 فضية و4 نحاسية)، والمصري ثانيا  بـ 7 اوسمة ملونة (4 ذهبية و فضيتين ، ونحاسية واحدة)، وحلت الفريق السوري ثالثا بـ ( ذهبيتين وفضيتين  و5 نحاسية) .
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