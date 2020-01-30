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الخميس, 30 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:54 ص

بشار رسن .. من الدوري الايراني الى " الليغا " الاسباني

بشار رسن
بشار رسن .. من الدوري الايراني الى " الليغا " الاسباني

بات النجم العراقي بشار رسن، المحترف مع نادي برسبوليس الايراني، على أعتاب الانتقال الى الدوري الاسباني لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وقال وكيل اللاعب بشار رسن في تصريح صحفي :" ان  النجم العراقي مصر على مغادرة نادي برسبوليس، لعدم تسلمه رواتبه، والوجهة المقبلة المحتملة ستكون في الدوري الاسباني لكرة القدم ".

واوضح :" ان  نادي اسبانيول الاسباني ابدى رغبته الكبيرة في الحصول على خدمات النجم العراقي بشار رسن، قائد خط وسط فريق برسبوليس،  في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حتى يشارك معه  في البطولات المحلية ".

وقرر الدولي العراقي مغادرة الدوري الايراني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لعدم تسلم  مستحقاته المالية من برسبوليس منذ  اكثر من سبعة  اشهر، رغم الوعود الكثيرة من قبل ادارة الفريق للاعب.
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