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الخميس, 30 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:53 ص

حجب موقع ”فرارو“ لنظام الملالي بسبب العقوبات الدولية

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تم حجب موقع ”فرارو“ التابع لنظام الملالي  المصنف عالميًا المركز الـ 943 و في إيران المركز الـ21 ، بسبب العقوبات الدولية.
وكتب هذا الموقع التابع للنظام: «للأسف، بسبب فرض العقوبات الدولية من قبل مسجل النطاق، تم إغلاق موقع فرارو (fararu.com) فجأة دون إشعار مسبق».
تجدر الإشارة إلى أن موقع وكالة أنباء فارس، لقوات الحرس، قد تم حجبه سابقًا يوم الجمعة 24 ينايربأمر من وزارة الخزانة الأمريكية.

كما فيسبوك وجوجل وتويتر حسابات "أمريكان هيرالد تريبيون" الممولة من نظام الملالي
وذكرت سي ان ان  أن أمريكان هيرالد تريبيون، التي تقدم نفسها على أنها "موقع مستقل حقًا" وتم إطلاقه في السنة 2015 وتنشر باللغة الإنجليزية، تمنح الأمريكيين المال لكتابة المقالات.
لكن العديد من التحقيقات التي أجرتها شركات التكنولوجيا الأمريكية تشير إلى أن الموقع مصدره النظام الإيراني
تقول فايرآي ، وهي شركة للأمن السيبراني، إن تقييمها يظهر أن موقع أمريكان هيرالد تريبيون تم تشغيله من قبل النظام الإيراني وهو جزء من حملة أوسع للتأثير. المقالات في هيرالد تريبيون تتماشى إلى حد كبير مع وجهات نظر النظام الحاكم في إيران ...

قال متحدث باسم فيسبوك لـ: CNN أن  موظفي فيسبوك الذين حققوا في صفحات الموقع على فيسبوك أكدوا أن الموقع مرتبط بوسائل إعلام النظام الإيراني. فيسبوك حذف الصفحات في السنة 2018.
تظهر الأدلة التي جمعها فيسبوك وفاير آي وجوجل صورة مختلفة عن ادعاء آمريكان هيرالد تريبيون بأنه إعلام مستقل ...
وتزامنًا مع حجب صفحات من قبل فيسبوك، قامت جوجل أيضا بإغلاق حساب جيميل وحسابها الإعلاني، اللذين يعقد أنهما مرتبطان بالنظام الإيراني ...
بعد خطوات فيسبوك وجوجل، ظل حساب تويتر لهذا الموقع نشطًا على توتيتر ، لكنها أغلق الحساب هذا الشهر بعد اتصال CNN بها ...

ع د

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