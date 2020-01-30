الفتلاوي : اجراءات الصحة بشأن "كورونا" خجولة وليست بالمستوى المطلوب



انتقد النائب فاضل الفتلاوي اجراءات وزارة الصحة بشأن تفادي انتشار فايروس كورونا في البلاد، ووصفها بـ "الخجولة" .



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان وزارة الصحة لم تتخذ اجراءات حقيقية لتفادي انتشار فايروس كورونا ، ويقتصر عملها على وضع فرق طبية في المطارات لمعاينة الوفود القادمة من الصين" ، مبينا :" ان تلك الاجراءات خجولة ولم تصل الى المستوى المطلوب ".



واضاف :" ان وزارة الصحة يقع على عاتقها توسيع اجراءاتها الوقائية لمنع انتشار الفايروس في البلاد "، مؤكدا :" ان فايروس كورونا قاتل ويجب ان تضع وزارة الصحة آلية للتعامل مع الوافدين من الصين لعدم انتشاره في البلاد".



واكدت وزارة الصحة، انها خصصت فريقا طبيا متكاملا سيرافق الطائرات التي ستتوجه الى الصين لاجلاء الجالية العراقية بعد انتشار فايروس كورونا في مدينة اوهان الصينية، فيما وضعت فريقا طبيا داخل جميع المطارات لاستقبال الوافدين من الصين لاجراء الفحوصات االلازمة قبل دخولهم الاراضي العراقية.