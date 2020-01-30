بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
يومان حاسمان .. لامفر للاحزاب الحاكمة من الرضوخ لارادة الشارع وضغط العالم امانة بغداد : توقف جميع مشاريع 2020 لعدم اقرار الموازنة وفاة طفل بانفلونزا الطيور في كربلاء .. وحالة مشتبه بها في المستشفى سائرون : تكليف رئيس حكومة متحزب سيواجه بالرفض في البرلمان العقابي : اداء مجلس النواب لايتناسب مع جسامة التحديات وزير صحة كردستان يؤكد خلو الاقليم من مرض كورونا النزاهة تضبط حالتي تلاعب بالمال العام وتعاطي رشوة بديالى عالية نصيف: انهيار في تجهيز الكهرباء منذ مجيء وكيل الوزارة الجديد لشؤون الإنتاج المالية النيابية: العراق قد يجبر على إلغاء قرار إخراج القوات الأمريكية لتداعيات كارثية نائب رئيس البرلمان يطالب أطراف العملية السياسية بالإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:44 ص

فيديو .. بيان ناري لأهالي النجف والبصرة يتوعدون فيه الحكومة الفاسدة

824153a4-8aae-410c-b3ad-719e102330d3

أصدر مواطنو النجف بيانًا يوم أمس منحوا فيه الحكومة مهلة أربعة أيام وهددوا بالتصعيد. كما  أصدر عشائر البصرة تحذيرًا للمحافظ المجرم المنتمي للمليشيات والأحزاب الفاسدة.
وجاء في البيان الذي أصدر من ساحة الاعتصام في محافظة النجف في العراق إن المنتفضين سيتخذون المزيد من الخطوات للتظاهرات والاعتصامات إذا لم يلب رئيس الوزراء العراقي والبرلمان مطالب المتظاهرين.
ومنح البيان السلطة الحاكمة مهلة أربعة أيام لتنفيذ مطالب المتظاهرين، بما في ذلك انتخاب رئيس وزراء غير جدلي، وحسم قانون انتخابات جديد و تصديقه، وتحديد موعد نهائي للانتخابات لا يزيد عن ستة أشهر، وتبدأ هذه المهلة يوم الثلاثاء وتنتهي يوم السبت.
كما هدد المتظاهرون في النجف باتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك إغلاق الطرق الخارجية في المحافظه وإغلاق جميع الدوائر غيرالخدمية ومنع أعضاء البرلمان من دخول المحافظة.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه أمير قبائل الزبيد وجميع عشائرها في العراق أنهم سيشاركون في ساحات الاعتصام دعمًا للمتظاهرين. وبهذا الشأن، بعث شيوخ عشائر البصرة رسالة إلى محافظ البصرة ”أسعد العيداني“ و”علي مشاري“ قائد القوات القمعية، في ضيافة الشيخ ”عبد الجليل عطشان عناد الضوكان“ وحذروهما للقيام بأي هجوم ضد المتظاهرين.
وأصدرت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين خبرًاعاجلًا بشأن مواجهات الأمس في الكوت أكدت فيه: من صباح هذا اليوم في الكوت كانت مظاهرات و مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ثم في مساء اليوم نفسه طوق شباب المتظاهرين مركز شرطة الكوت، وأجبروا رجال الشرطة على إطلاق سراح جميع شباب المعتقلين.
وفي الإطارذاته دعمت قبيلة المريان في البصرة الشباب والمواطنين المنتفضين، حيث وجهت رسالة شديد اللهجة إلى المحافظ المجرم ”أسعد العيداني“ في البصرة والقوات القمعية بشأن عدم تكرار الهجوم على المتظاهرين وطلبت من القبيلة بأكملها وعشائرها للانضمام إلى المظاهرات ودعم مطالب المتظاهرين.

شاهد الفيديو  .. 

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحلبوسي

تحالف الحلبوسي يحذر أبناء الوسط والجنوب من سيناريو خارجي يستهدفهم 29 كانون الثاني 2020 11:17 ص

494581

وزير الخارجية السعودي: لا نريد خروج القوات الأميركية من العراق لهذا السبب 28 كانون الثاني 2020 10:39 ص

ترامب

ترامب: الهجوم الذي استهدف قاسم سليماني منع حدوث “بنغازي” أخرى 11 كانون الثاني 2020 12:24 م

1

الجيش الليبي يستهدف مواقع الإرهابيين عند المدخل الشرقي لمدينة سرت 04 كانون الثاني 2020 12:59 م

مايك بومبيو

بومبيو: لن نغلق سفارتنا في بغداد وسنحميها بكل الوسائل 02 كانون الثاني 2020 03:10 م

هوك

واشنطن: إيران تهيمن على العراق و أبلغنا مسبقاً بالضربات على كتائب حزب الله 31 كانون الأول 2019 11:45 ص

عدنان الزرفي

بالفيديو.. الزرفي: جميع الأحزاب والكتل السياسية ضد إقامة انتخابات مبكرة 23 كانون الأول 2019 11:59 م

5C96442C-2D3A-42BF-B90F-239B866CAFFE

نائب عن تحالف القوى: رئيس الوزراء القادم لابد أن يكون من خارج الطبقة السياسية الحالية 23 كانون الأول 2019 11:55 م

التعليقات