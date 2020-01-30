مستشار عبد المهدي : سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة مقارب لموازنة العام الماضي





رجح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ان يكون سعر برميل النفط المعتمد فـي مـوازنـة 2020 مـقـاربـا للعام الماضي 2019، متوقعا نضوج الموازنة خلال الاسابيع المقبلة.



وعزا المستشار المالي، تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي الى "الاوضاع التي مرّ بها البلد مؤخرا، وحدوث تغيرات كثيرة، منها التزامات الانفاق والقرارات الحكومية، وقرارات مجلس النواب حسب الصلاحيات للجهات المعنية، التي شكلت التزامات مالية اضافية على الموازنة ".



وتوقع صالح "نضوج الموازنة خلال الاسابيع المقبلة، خصوصا ان هناك تشاورا وتفاهما وتبادلا للأفكار والآراء من قبل الجهات المعنية بالأمر، في محاولة لاتخاذ التدابير بالشكل الذي يجعل الموازنة بها ديمومة، وتعزيز الموارد قدر الامكان، وتخفيض العجز، والسيطرة على الديون".