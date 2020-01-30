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الخميس, 30 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:32 ص

تحالف الحلبوسي يضع المحاصصة نصب عينيه .. قبل تشكيل الحكومة !

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تحالف الحلبوسي يضع المحاصصة نصب عينيه .. قبل تشكيل الحكومة !

اعلن  تحالف القوى العراقية ، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، انه سيطالب بست وزارات في الحكومة الجديدة.

وقال نائب رئيس التحالف رعد الدهلكي في تصريح متلفز :" ان المكون السني طالب الشركاء الاخرين بتمثيل سياسي في الحكومة المقبلة" ، مشيرا الى :" ان تحالف القوى  سيطالب بست  وزارات للمكون السني في الحكومة الجديدة"، عاداً ذلك " مطلبا مشروعا وفقا للدستور والقانون".

واضاف :"  ان  كل الاسماء المرشحة لا غبار عليها، لكن التحالف سيوافق على اي شخص يحظى بالمقبولية ، شريطة ان يمنح التحالف حقه في التشكيلة القادمة".
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