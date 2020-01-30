تحالف الحلبوسي يضع المحاصصة نصب عينيه .. قبل تشكيل الحكومة !



اعلن تحالف القوى العراقية ، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، انه سيطالب بست وزارات في الحكومة الجديدة.



وقال نائب رئيس التحالف رعد الدهلكي في تصريح متلفز :" ان المكون السني طالب الشركاء الاخرين بتمثيل سياسي في الحكومة المقبلة" ، مشيرا الى :" ان تحالف القوى سيطالب بست وزارات للمكون السني في الحكومة الجديدة"، عاداً ذلك " مطلبا مشروعا وفقا للدستور والقانون".



واضاف :" ان كل الاسماء المرشحة لا غبار عليها، لكن التحالف سيوافق على اي شخص يحظى بالمقبولية ، شريطة ان يمنح التحالف حقه في التشكيلة القادمة".

