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الخميس, 30 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:20 ص

المانيا تقدم 2.2 مليون دولار لبرنامج ازالة الالغام في العراق

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المانيا تقدم 2.2 مليون دولار لبرنامج ازالة الالغام في العراق


اكدت دائرة الامم المتحدة للاجراءات المتعلقة بازالة الالغام والمواد المتفجرة في العراق أن المانيا قدمت مبلغ 2.2  مليون دولار لجهود ازالة الالغام من المناطق المحررة.
وذكر موقع بعثة الامم المتحدة ، أن ” ألمانيا هي آخر بلد يتبرع بأموال إضافية لجهود إزالة الألغام في العراق”، مشيرة الى أن “الحرب ضد تنظيم داعش  في العراق أسفرت عن تلوث خطر متفجر معقد وشامل”.
واضافت أن “المخاطر الأمنية الناجمة عن الألغام الخاملة قد حالت دون عودة 5.8 مليون من النازحين ، الذين فروا من تهديد داعش في عام 2014 ، إلى مناطقهم الأصلية”.
واشارت الى أن” العراق انتصر على التنظيم الإرهابي في أواخر عام 2017 لكنه لا يزال يواجه تحديات في تطهير المناطق التي استولت عليها المجموعة من الألغام والمتفجرات. كما خلقت مشاكل للعراقيين النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم في المناطق المعرضة للخطر بسبب انعدام الأمن.
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