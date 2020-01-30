الكشف عن تعيين وزير النفط 8 مدراء عامين في يوم عطلة باجتماع سري



كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن تعيين وزير النفط 8 مدراء عامين بيوم عطلة باجتماع مغلق جمع الوزير مع مدير الدائرة الإدارية واحد الشخصيات المتنفذة بالوزارة، مبينا ان من بينهم مدير عام سابق معزول لقلة كفاءته.

وقال عضو اللجنة جواد حمدان في تصريح صحفي ان “وزير النفط عقد اجتماعا مغلقا يوم سبت في الوزارة مع احدى الشخصيات المتنفذة ومسؤولة عن إدارة الوزارة بكافة تفاصيلها بالخفاء ومدير الدائرة الإدارية بغياب الموظفين”.

وأضاف ان “الاجتماع نتج عنه صفقة تعيين ثمان مدراء عامين بشكل مفاجئ من دون مشاورات او من دون أي اوليات”، لافتا الى ان “اصدار امر اداري لهم يوم عطلة بغياب الموظفين امر يثير الكثير من الشكوك والاستفهام”.

وأوضح ان “من بينهم مدير شعبة في الوزارة سبق وان عين مدير عام وعزل من المنصب لسوء كفاءته وقلة الخبرة”، مشيرا الى انه “تم اصدار امر بتعيينه مدير عام في احدى دوائر وزارة النفط في محافظة ذي قار”.