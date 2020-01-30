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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:08 ص

المالية تعلن السن القانوني للاحالة على التقاعد وتستثني خمس فئات من الموظفيـن

وزارة المالية العراقية
المالية تعلن السن القانوني للاحالة على التقاعد وتستثني خمس فئات من الموظفيـن




اصدرت وزارة المالية ضوابط السن القانوني للإحالة الى التقاعد في دوائر الدولة .

والزمت وزارة المالية دوائر الدولة كافة ، باحالة الموظف المعني الى التقاعد لدى اكماله سن الستين من العمر ، بغض النظر عن مدة خدمته ، باستثناء المشمولين منهم بقانون الخدمة الجامعية من حملة لقب العلمي استاذ واستاذ مساعد ، والاطباء العدليين واطباء التخدير والاطباء تخصص الطب النفس ، والمستشارين والمستشارين المساعدين في مجلس الدولة ، والمشمولين بقانون الفصل السياسي وذوي الشهداء من الدرجتين الاولى والثانية المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء، والطيارين المدنيين ممن يعملون بقيادة الطائرات بشكل عملي ولديهم ترخيص عمل نافذ في حينه .

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