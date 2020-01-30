المالية تعلن السن القانوني للاحالة على التقاعد وتستثني خمس فئات من الموظفيـن







اصدرت وزارة المالية ضوابط السن القانوني للإحالة الى التقاعد في دوائر الدولة .

والزمت وزارة المالية دوائر الدولة كافة ، باحالة الموظف المعني الى التقاعد لدى اكماله سن الستين من العمر ، بغض النظر عن مدة خدمته ، باستثناء المشمولين منهم بقانون الخدمة الجامعية من حملة لقب العلمي استاذ واستاذ مساعد ، والاطباء العدليين واطباء التخدير والاطباء تخصص الطب النفس ، والمستشارين والمستشارين المساعدين في مجلس الدولة ، والمشمولين بقانون الفصل السياسي وذوي الشهداء من الدرجتين الاولى والثانية المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء، والطيارين المدنيين ممن يعملون بقيادة الطائرات بشكل عملي ولديهم ترخيص عمل نافذ في حينه .