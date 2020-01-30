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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:07 ص

عمليات بغداد: الوضع الأمني لا يزال متوترا في ساحات التظاهر

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قالت عمليات بغداد إنه لازالت مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الامنية مع استخدام العنف .
وتابعت : قواتنا تُمارس ضبط نفس عالي وهي تؤدي مسؤولياتها الامنية في مكافحة العنف وفي الساعة الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة من صباح اليوم تم القاء رمانة هجومية للمره الثانية باتجاه القوات الامنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما ادى الى إصابة ضابط ومنتسب .
وتهيب قيادة عمليات بغداد كافة المتظاهربن السلميين على العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الامنية لحماية المتظاهربن وتامين منطقة التطاهر ولاتنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحربر .

ع د

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