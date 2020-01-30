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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:04 ص

الكهرباء تكشف عن خطتها لتجهيز محطات الطاقة بالغاز

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كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، خطتها الوقودية لتجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.
وقال رئيس قسم تشغيل محطة كهرباء الصدر الغازية كاظم جواد، في تصريح ، إن “الحكومة ومن خلال مجلس الطاقة الوزاري أعدت خطة وقودية لتجهيز المحطات الكهربائية بالغاز”، موضحاً أن “السقف الزمني للخطة يستغرق نحو 3 سنوات وتتضمن تأهيل حقول الغاز المصاحبة للنفط لإدامة زخم محطات انتاج الطاقة بالمنتج الوطني من الغاز”.
وأضاف أن “الوزارة سبق وأعلنت بأن استيراد الطاقة من دول الجوار محدود ووقتي”، مبيناً أن “العراق مازال بحاجة الى الغاز الإيراني وأن توقف إمداداته أثر سلباً على معدلات الانتاج والتجهيز في بغداد ومحافظات الوسط”.
وتابع أن “مجلس الوزراء وافق على إطلاق جولة التراخيص الخامسة لتأهيل حقول الغاز، وهذه الجولات ستدخل ضمن الخطة الوقودية لتجهيز المحطات بالغاز”.
يشار الى أن محطة كهرباء الصدر الغازية، أعلنت فقدان 450 ميكاواطاً من الشبكة الوطنية بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني.
وقال رئيس قسم التشغيل في المحطة كاظم جواد في تصريح  له إن محطة كهرباء الصدر الغازية تحتوي على أربع وحدات توليدية تتغذى بنوعين من الوقود هما: السائل والغاز”، مبيناً أن “الوحدات التوليدية الأربع، تنتج نحو 600 ميكا واط تُربط مع شبكة الكهرباء الوطنية”.
وأضاف أن “المحطة تتم تغذيتها بالوقود عبر خطين؛ الأول خط الأنبوب الإيراني والآخر الأنبوب الوطني”، مؤكداً أن “المحطة تنتج حالياً نحو 140 ميكا واطاً وفقدت نحو 450 ميكا واطاً، بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني.
ولفت الى أن “كميات الوقود التي تأتي من الأنبوب الوطني، لا تكفي لتوليد جميع الوحدات في المحطة، ما أثر سلباً في معدل الإنتاج وساعات التجهيز”، مشيراً الى أن “تشغيل الوحدات بالغاز يكون أفضل من السائل من ناحية عمر الوحدة وساعات التشغيل وكفاءتها”.

ع د

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