بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
يومان حاسمان .. لامفر للاحزاب الحاكمة من الرضوخ لارادة الشارع وضغط العالم امانة بغداد : توقف جميع مشاريع 2020 لعدم اقرار الموازنة وفاة طفل بانفلونزا الطيور في كربلاء .. وحالة مشتبه بها في المستشفى سائرون : تكليف رئيس حكومة متحزب سيواجه بالرفض في البرلمان العقابي : اداء مجلس النواب لايتناسب مع جسامة التحديات وزير صحة كردستان يؤكد خلو الاقليم من مرض كورونا النزاهة تضبط حالتي تلاعب بالمال العام وتعاطي رشوة بديالى عالية نصيف: انهيار في تجهيز الكهرباء منذ مجيء وكيل الوزارة الجديد لشؤون الإنتاج المالية النيابية: العراق قد يجبر على إلغاء قرار إخراج القوات الأمريكية لتداعيات كارثية نائب رئيس البرلمان يطالب أطراف العملية السياسية بالإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 30 كانون الثاني 2020 11:01 ص

الكهرباء: ننفق 12 مليار دولار سنوياً ونخسر 58% من الطاقة

كهرباء
الكهرباء: ننفق 12 مليار دولار سنوياً ونخسر 58% من الطاقة



اعلنت وزارة الكهرباء عن ان توفير الـطـاقـة لـلـمـواطـنـين وضـمـان ديـمـومـة عمل المحطات التوليدية يكلف ميزانية الــدولــة نـحـو 12 مـلـيـار دولار سنوياً

وقـــال الـنـاطـق بــاســم الــــوزارة احـمـد العبادي في تصريح صحفي، ان "وزارتـــــــه طــالــبــت المــؤســســتــين التشريعية والتنفيذية بثلاثة محاور تــرســم خــريــطــة طـريـقـهـا لـلـنـهـوض بــواقــع الــكــهــربــاء فــي الــبــلاد، الاول يـقـضـي بـتـعـديـل قــانــون الـشـركـات عـلـى نـحـو يـكـون الـعـراق بيئة جـاذبـة لـلاسـتـثـمـارات الـعـالمـيـة لـعـدم التمكن مـن الـنـهـوض بقطاع الـطـاقـة مـن دون مـشـاركـة هـذه الـشـركـات الـعـالمـيـة في صناعة الكهرباء وضمن معايير يتم الاتفاق عليها ومنها ان تكون نسبة الـعـمـالـة الـعـراقـيـة 75 بـالمـئـة ورؤوس الامـوال المتحركة تكون داخـل العراق وليس خارجه.

واضـــاف ان المــحــور الـثـانـي يقضي بتعديل سعر التعرفة اذ لا يمكن ان يبقى سعرها مدعوما بنسبة تتجاوز الـــ 93 بــالمــئــة لا سـيـمـا ان صـنـاعـة الكهرباء تكلف الدولة سنويا 12 مليار دولار تقدم كدعم للمواطنين، وبذلك هي واحـدة من الامـور التي تستنزف ميزانية الدولة، مبينا ان الوزارة الان لا تستحصل الا سبعة بالمئة من الاجور وهناك مليونان و800 الف مشترك لم يسددوا اجور الجباية".

وبـين العبادي ان المحور الثالث والـذي طالبت الــــوزارة الـسـلـطـتـين الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة بضرورة الاسراع به، هو تعديل قانون الوزارة بشكل يسمح لها بمعالجة المشكلات الحالية والتي من بينها ضياعات الطاقة والتي تصل الــى 58 بـالمـئـة مــن شـبـكـات الـتـوزيـع بسبب الـعـشـوائـيـات والــتــجــاوزات، لاسـيـمـا ان عـدد الـعـشـوائـيـات بـلـغ ثــلاثــة الاف و600، منها 1000 في بغداد، مؤكدا عدم قدرة الوزارة على التعامل معها".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اتحاد الكرة

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الاستقالة الجماعية لنظيره العراقي 30 كانون الثاني 2020 07:28 م

أمانة بغداد تتهم البرلمان بعرقلة تشييد ثلاثة مجمعات سكنية بالعاصمة

امانة بغداد : توقف جميع مشاريع 2020 لعدم اقرار الموازنة 30 كانون الثاني 2020 06:30 م

انفلونزا الطيور

وفاة طفل بانفلونزا الطيور في كربلاء .. وحالة مشتبه بها في المستشفى 30 كانون الثاني 2020 06:26 م

سامان برزنجي

وزير صحة كردستان يؤكد خلو الاقليم من مرض كورونا 30 كانون الثاني 2020 06:18 م

5ae28f05-73a5-4a97-94b4-75904e654a96_16x9_1200x676

الفتلاوي : اجراءات الصحة بشأن "كورونا" خجولة وليست بالمستوى المطلوب 30 كانون الثاني 2020 11:51 ص

qaem-border_0

اغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا .. لاسباب غير معروفة ! 30 كانون الثاني 2020 11:45 ص

b6a1bf5a2a0b5c251947b4dc941e1aba_L

مستشار عبد المهدي : سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة مقارب لموازنة العام الماضي 30 كانون الثاني 2020 11:44 ص

5898f2dcc46188d45a8b46fc

المانيا تقدم 2.2 مليون دولار لبرنامج ازالة الالغام في العراق 30 كانون الثاني 2020 11:20 ص

التعليقات