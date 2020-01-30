الكهرباء: ننفق 12 مليار دولار سنوياً ونخسر 58% من الطاقة





اعلنت وزارة الكهرباء عن ان توفير الـطـاقـة لـلـمـواطـنـين وضـمـان ديـمـومـة عمل المحطات التوليدية يكلف ميزانية الــدولــة نـحـو 12 مـلـيـار دولار سنوياً

وقـــال الـنـاطـق بــاســم الــــوزارة احـمـد العبادي في تصريح صحفي، ان "وزارتـــــــه طــالــبــت المــؤســســتــين التشريعية والتنفيذية بثلاثة محاور تــرســم خــريــطــة طـريـقـهـا لـلـنـهـوض بــواقــع الــكــهــربــاء فــي الــبــلاد، الاول يـقـضـي بـتـعـديـل قــانــون الـشـركـات عـلـى نـحـو يـكـون الـعـراق بيئة جـاذبـة لـلاسـتـثـمـارات الـعـالمـيـة لـعـدم التمكن مـن الـنـهـوض بقطاع الـطـاقـة مـن دون مـشـاركـة هـذه الـشـركـات الـعـالمـيـة في صناعة الكهرباء وضمن معايير يتم الاتفاق عليها ومنها ان تكون نسبة الـعـمـالـة الـعـراقـيـة 75 بـالمـئـة ورؤوس الامـوال المتحركة تكون داخـل العراق وليس خارجه.

واضـــاف ان المــحــور الـثـانـي يقضي بتعديل سعر التعرفة اذ لا يمكن ان يبقى سعرها مدعوما بنسبة تتجاوز الـــ 93 بــالمــئــة لا سـيـمـا ان صـنـاعـة الكهرباء تكلف الدولة سنويا 12 مليار دولار تقدم كدعم للمواطنين، وبذلك هي واحـدة من الامـور التي تستنزف ميزانية الدولة، مبينا ان الوزارة الان لا تستحصل الا سبعة بالمئة من الاجور وهناك مليونان و800 الف مشترك لم يسددوا اجور الجباية".

وبـين العبادي ان المحور الثالث والـذي طالبت الــــوزارة الـسـلـطـتـين الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة بضرورة الاسراع به، هو تعديل قانون الوزارة بشكل يسمح لها بمعالجة المشكلات الحالية والتي من بينها ضياعات الطاقة والتي تصل الــى 58 بـالمـئـة مــن شـبـكـات الـتـوزيـع بسبب الـعـشـوائـيـات والــتــجــاوزات، لاسـيـمـا ان عـدد الـعـشـوائـيـات بـلـغ ثــلاثــة الاف و600، منها 1000 في بغداد، مؤكدا عدم قدرة الوزارة على التعامل معها".