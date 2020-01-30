خبير قانوني : الادانة الدولية للعنف المفرط ضد المتظاهرين..بداية لعقوبات ووصاية دولية







أكد الخبير القانوني علي التميمي ان إدانة ١٦ دولة العنف المفرط ضد المتظاهرين يشكل بداية تدريجية للعقوبات الدولية.



وقال التميمي ان اعمال العنف تخرق المواد ٢ و١٩ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٢٢ من ميثاق العهد الدولي الموقع عليها العراق.





واوضح ان الاستمرار بهذا القمع يعرض العراق للعقوبات المنصوص عليها في المواد ٣٩ إلى ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تبتدء بالإنذار وتنتهي بالوصايه الدولية .



واشار التميمي الى ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولاتعفي الرؤساء من المسؤولية الجنائية وفق المواد ٤٨ من قانون العقوبات و٢٤ من قانون العقوبات العسكري و٥٢ من قانون قوى الأمن الداخلي..العراقي وهي لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفق المادة ٢٨من قانون المحكمة الجنائية الدولية.