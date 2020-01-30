ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 169.. وتسجيل 1032 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 37 حالة وفاة إضافيّة بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي في وسط الصين، بؤرة تفشّي هذا الفيروس التنفّسي المميت، ما يرفع عدد الوفيات جرّاء هذا الوباء المنتشر في البلاد إلى 169.

كما سُجّلت 1032 إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، وفق السلطات.

ودعت منظّمة الصحّة العالميّة الأربعاء “العالم بأسره إلى التحرّك” لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي خلّف إصابات فاقت عدد الإصابات بوباء سارس قبل نحو عشرين عاماً، فيما أجلي مئات الأجانب من مدينة ووهان الصينيّة.

وأعلن كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترمب لاري كودلو، اليوم، أن بلاده سترسل خبراء إلى الصين للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف كودلو في تصريحات صحافية: “نحن بصدد إرسال أفضل خبرائنا من المراكز

الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لمساعدة الصين”، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استجابة لدعوة تلقتها الولايات المتحدة من الصين.

وعما إذا كان البيت الأبيض يدرس حظر الرحلات الجوية إلى الصين، قال كودلو قائلا: “هناك الكثير من المناقشات التي تجرى بطريقة أو بأخرى”.

ع د