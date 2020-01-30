كتلة تيار الحكمة : تسمية المرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة سيتم خلال اليومين المقبلين





اكدت كتلة تيار الحكمة ان تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة ، سيتم خلال اليومين المقبلين.





وقال النائب حسن فدعم في تصريح صحفي ، ان " كتلة تحالف الفتح كانت مصرة على طرح شخصيات جدلية لكنها ستطرح شخصيات غير جدلية لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة "، مبينا " سيتم تسمية المرشح خلال اليومين المقبلين ".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، امهـل الكتل السياسية مدة اربعة ايام لحسم امر ترشيح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة ، تنتهي في موعد اقصاه يوم السبت المقبل وبخلاف ذلك سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف الاكثر مقبولية نيابياً وشعبيا .