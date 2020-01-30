الكهرباء تكشف عن موعد إنجاز المرحلة الأولى من الربط الخليجي

رجحت وزارة الكهرباء، الخميس، انجاز المرحلة الأولى من الربط التزامني مع دول الخليج بحلول تشرين الاول من العام الحالي، مبينة أن ربط العراق بمنظومة نقل اقليمية يعطي مرونة وموثوقية للشبكة ويجعل العراق بلداً ممرراً للطاقة.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح له إن “ العراق انجز مشروع الربط التزامني مع ايران للخطوط الناقلة 400 (كي في) وكذلك مشروع الربط التزامني مع دول الخليج، الذي من المؤمل ان تنجز المرحلة الاولى منه بحلول تشرين الاول من العام الحالي ويتضمن خطين بـ(400 كي في) بطول 300 كيلو متر، 220 كيلومتراً منها داخل الاراضي الكويتية، و80 كيلو مترا داخل العراق على ان يمول من قبل هيئة الربط الخليجي وضخ 500 ميغاواط الى محافظة البصرة كمرحلة اولى”.

وأضاف العبادي، أن “ العراق لديه ايضا خارطة طريق مع الاردن من خلال خطين، مشيرا الى انه تم الحصول على موافقة مجلس الطاقة الوزاري، ولكن مجلس الوزراء لم يقره الى الان ويتضمن انشاء هيئة ربط كهربائي مشتركة مع الاردن”.

وافصح عن “وجود خارطة طريق اخرى مع تركيا من خلال خط جزرة الموصل وهذا الخط لم ينجز الى الان، وفي حال انجازه سيكون بسعة 400 ميغاواط ليتسنى الربط مع الجانب التركي وبالتالي ربط العراق بمنظومة نقل اقليمية يعطي مرونة وموثوقية للشبكة ويجعل العراق بلداً ممرراً للطاقة وبامكانه تحويلها من دول الخليج الى اوروبا واسيا وبالعكس، ما سيؤدي الى استحصاله على مبالغ مالية نتيجة لذلك، معربا عن امله بأن تنجز خلال الاعوام الثلاثة المقبلة ليكون العراق محوراً لنقل الطاقة من الخليج باتجاه اوروبا ودول شرق اسيا وبالعكس”.

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