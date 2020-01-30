حالة الطقس: أمطار غزيرة اليوم وغدا على هذه المناطق



توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس حالة الطقس ليومي الخميس والجمعة في البلاد.

وذكر عطية في منشور على “فيسبوك”، ان “اليوم اجواء صافية نسبيا في معظم المدن، وتندفع السحب في وقت متأخر من نهار اليوم نحو مدن شمال ووسط وغرب البلاد معلنة عن تقدم منخفض جوي شبه قطبي من جهة غرب تركيا”، متوقعاً ان يسبب هطول زخات من الامطار الرعدية اعتبارا من هذه الليلة في شمال وغرب البلاد، تمتد صباح ونهار الجمعة نحو صلاح الدين ثم العاصمة بغداد ثم ديالى.

واضاف، يكون الهطول المطري غزيرا في بعض مناطق دهوك وشمال نينوى وشمال اربيل على فترات وخفيفا في العاصمة بغداد و باقي المدن تكون اجوائها صافية اليوم، وغائمة جزئيا يوم الجمعة.

وتابع، هطول للثلوج متوقع مساء يوم الجمعة في مرتفعات السليمانية وشمال اربيل ودهوك وشمال شرق كركوك، وربما يشمل بعض المناطق المنخفضة في السليمانية.

واشار الى ان “الرياح اليوم تكون شمالية الاتجاه الى شمالية غربية في وسط وجنوب البلاد وساكنة في الشمالية والغربية، تميل للسكون ليلا. وتتحول ابتداء من فجر الجمعة نحو الاتجاه الجنوبي الشرقي في المنطقة الغربية تتبعها مدن شمال البلاد مع نشاط متوقع في نينوى وشمال الانبار، وتميل للسكون في الوسط والفرات الاوسط والجنوب.

وبين عطية في منشوره ان “هناك تردي بالرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فجر وصباح الجمعة يشمل واسط وشمال ميسان، مبيناً انه “خلال ليل الجمعة فالضباب متوقع ان يتشكل في مناطق واسعة من نينوى وصلاح الدين ودهوك وكركوك واربيل والسليمانية وشرق الانبار وتتبعها ديالى، مسببا تردي الروية الافقية الى اقل من 1 كم لذلك لا يفضل السفر ليل الجمعة.

واكد على ان “عودة الانخفاض بدرجات الحرارة الى الصفر المئوي او اقل قليلا وتحذيرات من تشكل موجات الصقيع صباحا في اغلب مناطق الشمال وصلاح الدين والانبار اضافة الى مناطق غرب البلاد ( بادية النجف والسماوة) خلال الصباح ، ويتعمق الانخفاض اكثر صباح الاحد والاثنين وتعود الحرارة لترتفع مجددا اعتبارا من صباح الثلاثاء مع استمرار برودة الطقس والانخفاض ايضا يشمل كافة المدن بشدة اقل”.