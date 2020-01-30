بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 30 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
يومان حاسمان .. لامفر للاحزاب الحاكمة من الرضوخ لارادة الشارع وضغط العالم امانة بغداد : توقف جميع مشاريع 2020 لعدم اقرار الموازنة وفاة طفل بانفلونزا الطيور في كربلاء .. وحالة مشتبه بها في المستشفى سائرون : تكليف رئيس حكومة متحزب سيواجه بالرفض في البرلمان العقابي : اداء مجلس النواب لايتناسب مع جسامة التحديات وزير صحة كردستان يؤكد خلو الاقليم من مرض كورونا النزاهة تضبط حالتي تلاعب بالمال العام وتعاطي رشوة بديالى عالية نصيف: انهيار في تجهيز الكهرباء منذ مجيء وكيل الوزارة الجديد لشؤون الإنتاج المالية النيابية: العراق قد يجبر على إلغاء قرار إخراج القوات الأمريكية لتداعيات كارثية نائب رئيس البرلمان يطالب أطراف العملية السياسية بالإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 30 كانون الثاني 2020 10:46 ص

حالة الطقس: أمطار غزيرة اليوم وغدا على هذه المناطق

494581

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس حالة الطقس  ليومي الخميس والجمعة في البلاد.
وذكر عطية في منشور على “فيسبوك”، ان “اليوم اجواء صافية نسبيا في معظم المدن، وتندفع السحب في وقت متأخر من نهار اليوم نحو مدن شمال ووسط وغرب البلاد معلنة عن تقدم منخفض جوي شبه قطبي من جهة غرب تركيا”، متوقعاً ان يسبب هطول زخات من الامطار الرعدية اعتبارا من هذه الليلة في شمال وغرب البلاد، تمتد صباح ونهار الجمعة نحو  صلاح الدين ثم العاصمة بغداد ثم ديالى.
واضاف، يكون الهطول المطري غزيرا في بعض مناطق دهوك وشمال نينوى وشمال اربيل على فترات وخفيفا في العاصمة بغداد و باقي المدن تكون اجوائها صافية اليوم، وغائمة جزئيا يوم الجمعة.
وتابع، هطول للثلوج متوقع مساء يوم الجمعة في مرتفعات السليمانية وشمال اربيل ودهوك وشمال شرق كركوك، وربما يشمل بعض المناطق المنخفضة في السليمانية.
واشار الى ان “الرياح اليوم تكون شمالية الاتجاه الى شمالية غربية في وسط وجنوب البلاد وساكنة في الشمالية والغربية، تميل للسكون ليلا. وتتحول ابتداء من فجر الجمعة نحو الاتجاه الجنوبي الشرقي في المنطقة الغربية تتبعها مدن شمال البلاد  مع نشاط متوقع في نينوى وشمال الانبار، وتميل للسكون في الوسط والفرات الاوسط والجنوب.
وبين عطية في منشوره ان “هناك تردي بالرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فجر وصباح الجمعة يشمل واسط وشمال ميسان، مبيناً انه “خلال ليل الجمعة فالضباب متوقع ان يتشكل في مناطق واسعة من نينوى وصلاح الدين ودهوك وكركوك واربيل والسليمانية وشرق الانبار وتتبعها ديالى، مسببا تردي الروية الافقية الى اقل من 1 كم لذلك لا يفضل السفر ليل الجمعة.
واكد على ان “عودة الانخفاض بدرجات الحرارة الى الصفر المئوي او اقل قليلا وتحذيرات من تشكل موجات الصقيع صباحا في اغلب مناطق الشمال وصلاح الدين والانبار اضافة الى مناطق غرب البلاد ( بادية النجف والسماوة) خلال الصباح ، ويتعمق الانخفاض اكثر صباح الاحد والاثنين وتعود الحرارة لترتفع مجددا اعتبارا من صباح الثلاثاء مع استمرار برودة الطقس والانخفاض ايضا يشمل كافة المدن بشدة اقل”.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اتحاد الكرة

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الاستقالة الجماعية لنظيره العراقي 30 كانون الثاني 2020 07:28 م

أمانة بغداد تتهم البرلمان بعرقلة تشييد ثلاثة مجمعات سكنية بالعاصمة

امانة بغداد : توقف جميع مشاريع 2020 لعدم اقرار الموازنة 30 كانون الثاني 2020 06:30 م

انفلونزا الطيور

وفاة طفل بانفلونزا الطيور في كربلاء .. وحالة مشتبه بها في المستشفى 30 كانون الثاني 2020 06:26 م

سامان برزنجي

وزير صحة كردستان يؤكد خلو الاقليم من مرض كورونا 30 كانون الثاني 2020 06:18 م

5ae28f05-73a5-4a97-94b4-75904e654a96_16x9_1200x676

الفتلاوي : اجراءات الصحة بشأن "كورونا" خجولة وليست بالمستوى المطلوب 30 كانون الثاني 2020 11:51 ص

qaem-border_0

اغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا .. لاسباب غير معروفة ! 30 كانون الثاني 2020 11:45 ص

b6a1bf5a2a0b5c251947b4dc941e1aba_L

مستشار عبد المهدي : سعر برميل النفط في الموازنة المقبلة مقارب لموازنة العام الماضي 30 كانون الثاني 2020 11:44 ص

5898f2dcc46188d45a8b46fc

المانيا تقدم 2.2 مليون دولار لبرنامج ازالة الالغام في العراق 30 كانون الثاني 2020 11:20 ص

التعليقات