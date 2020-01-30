ترامب بشأن خفض القوات في العراق: وصلنا إلى 5000 جندي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن توجه الولايات المتحدة، نحو خفض عدد قواتها المتواجدة في العراق.



وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه غدا في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، و سنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهوريون وديمقراطيون، أن يصوتوا بقلوبهم".



وكانت واشنطن قد رفضت طلبا عراقيا بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهو الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي سليمان بغارة أمريكية.