«حقوق الإنسان»: توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال وعنف خلال التظاهرات

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، اليوم الأربعاء، توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال وعنف، خلال التظاهرات التي يشهدها العراق للشهر الرابع على التوالي.



وقال البياتي، في بيان صحفي اليوم، إن المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال و72 محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين .



وأضاف، أن المفوضية وثقت 50 حالة عنف طالت صحفيين واعتداء على قنوات تليفزيونية.