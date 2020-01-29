تيار الحكمة يكشف عن موعد إعلان اسم رئيس الحكومة

أعلنت كتلة تيار الحكمة أنها سوف تكشف عن تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة ، خلال اليومين المقبلين.

وقال النائب حسن فدعم في تصريح صحفي، أن " كتلة تحالف الفتح كانت مصرة على طرح شخصيات جدلية لكنها ستطرح شخصيات غير جدلية لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة "، مبينا " سيتم تسمية المرشح خلال اليومين المقبلين ".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، امهل الكتل السياسية أربعة أيام لحسم أمر ترشيح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة ، تنتهي في موعد أقصاه يوم السبت المقبل، 1 شباط 2020، وبخلاف ذلك سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف الاكثر مقبولية نيابياً وشعبيا.