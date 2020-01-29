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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 07:32 م

تيار الحكمة يكشف عن موعد إعلان اسم رئيس الحكومة

كتلة تيار الحكمة
أعلنت كتلة تيار الحكمة أنها سوف تكشف عن تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة ، خلال اليومين المقبلين.
وقال النائب حسن فدعم في تصريح صحفي، أن " كتلة تحالف الفتح كانت مصرة على طرح شخصيات جدلية لكنها ستطرح شخصيات غير جدلية لمنصب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة "، مبينا " سيتم تسمية المرشح خلال اليومين المقبلين ".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح ، امهل الكتل السياسية أربعة أيام لحسم أمر ترشيح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة ، تنتهي في موعد أقصاه يوم السبت المقبل، 1 شباط 2020، وبخلاف ذلك سيمارس صلاحياته الدستورية من خلال تكليف الاكثر مقبولية نيابياً وشعبيا.
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