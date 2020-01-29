اياد علاوي مغادرة قوات التحالف الدولي سيجعل العراق أمام نفوذ إيران

عبر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الأربعاء، عن رفضه لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، فيما بين أنه بعد الانسحاب سيجد العراق نفسه أمام نفوذ إيران وتنامي داعش.

وقال علاوي في بيان صحفي "في الوقت الذي نستنكر فيه بشدة الاعتداء على الهيئات أو البعثات الدبلوماسية، يؤسفنا أن تسود اللادولة في العراق، مع تواصل حوادث القتل الجماعي والخطف والاغتيال والاعتقال والتغييب القسري، وحرق خيام المحتجين السلميين وعلى مرأى ومسمع الحكومة وقواتها الامنية باختلاف تشكيلاتها وتسمياتها، بل وبمشاركة بعضها في قمع الشعب الاعزل والمحتج سلميا، هذا ناهيكم عن حالة الفلتان التي تعيشها البلاد والتي يراد منها دفع الشعب الى الانصياع والاستسلام للظلم".

وتابع أن "سلطة اللادولة كانت السبب في دعوة العالم لإنقاذ العراق من داعش، لكن حكومة سلطة اللادولة فشلت في تحديد قواعد الاشتباك، وقد ساعدت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في القضاء على داعش، وما يعيدنا للذاكرة هو موقف بعض ‏الشخصيات التي رقصت فرحاً للاحتلال حينها"، مضيفا "ودعته الى حل الجيش العراقي الباسل، وحل مؤسسات الدولة المهمة في العراق وعلى تنفيذ قانون اجتثاث البعث المسيس وليس القضائي، وتحقيق مبادئ المحاصصة الطائفية المقيتة، في الوقت الذي نهضنا هذه السياسات ودفعنا ثمناً باهضاً بسبب معارضتنا لها".

وتابع أن "محاولة الصاق التهم ببعض القوى التي حاربت داعش من الحشد الشعبي، هو مجافي للحقيقة، وإيحاء خطير وتضليل المجتمع الدولي، ورمي الكرة في ساحة الحشد المقاتل عوضاً عن رميها في ساحة مرتكبيها من بعض القوى الأمنية".

ولفت الى ن "طلب مغادرة قوات التحالف الدولي مرفوض حاليا، وليس هو الحل، والحل برأينا يكمن في وضع جدول زمني توافقي لانسحابها بعد اكتمال القدرات العسكرية والأمنية العراقية تجهيزا وتسليحا و معلوماتيا، وبخلافه يجد العراق نفسه امام نفوذ القوى الاقليمية وفي مقدمتها إيران وتنامي نفوذ الدواعش والارهاب المتطرف اللعين والذي يعيد بناء قدراته في عراق اللادولة".