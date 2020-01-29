الخربيط : قوى سياسية تسعى لابقاء عبد المهدي حفظا لمصالحها



اكد النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط، ان الشروط الجديدة التي فرضتها قوى سياسية لاختيار رئيس الوزراء ، تهدف لابقاء عادل عبد المهدي بمنصبه، فيما لفت الى ان هناك جهات مستفيدة من وضع البلاد الحالي وفوضاه.



وقال الخربيط في تصريح صحفي :" ان الشروط الجديدة التي فرضتها بعض القوى السياسية لاختيار رئيس الوزراء، تهدف الى عرقلة تسمية مرشح جديد ، وبالتالي الابقاء على عادل عبد المهدي في منصبه فترة اطول".



واشار الى :" ان جهات سياسية تريد الحصول على تعهد من اية شخصية مرشحة لرئاسة الحكومة، قبل تكليفها بشكل رسمي، حول بعض القضايا، وعلى رأسها قضية اخراج القوات الاجنبية ، وهو امر يرفضه اغلب المرشحين ، وقد يصعب ايجاد شخصية سياسية تقبل بفرض املاءات عليها، خصوصاً قبل تسلمها المنصب".



واعتبر ان "الجهات التي ترغب ببقاء عبد المهدي في منصبه ، هي المستفيدة من وضع البلاد الحالي وفوضاه، للاحتفاظ بنفوذها واحكام قبضتها على اغلب الملفات الحساسة في الدولة العراقية ".



ف.ا