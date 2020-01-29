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الأربعاء, 29 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 05:33 م

الخربيط : قوى سياسية تسعى لابقاء عبد المهدي حفظا لمصالحها

عبد الله الخربيط

اكد النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط، ان الشروط الجديدة التي فرضتها قوى سياسية لاختيار رئيس الوزراء ، تهدف لابقاء عادل عبد المهدي بمنصبه، فيما لفت الى ان هناك جهات مستفيدة من وضع البلاد الحالي وفوضاه.

وقال الخربيط في تصريح صحفي :" ان  الشروط الجديدة التي فرضتها بعض القوى السياسية لاختيار رئيس الوزراء، تهدف الى  عرقلة تسمية مرشح جديد ، وبالتالي الابقاء على عادل عبد المهدي في منصبه فترة  اطول".
 
واشار الى  :" ان جهات سياسية تريد الحصول على تعهد من اية  شخصية مرشحة لرئاسة الحكومة، قبل تكليفها بشكل رسمي، حول بعض القضايا، وعلى رأسها قضية اخراج القوات الاجنبية ، وهو امر يرفضه  اغلب المرشحين ، وقد يصعب ايجاد شخصية سياسية تقبل بفرض املاءات عليها، خصوصاً قبل تسلمها المنصب".
 
واعتبر ان "الجهات التي ترغب ببقاء عبد المهدي في منصبه ، هي المستفيدة من وضع البلاد الحالي وفوضاه، للاحتفاظ بنفوذها واحكام قبضتها على اغلب الملفات الحساسة في الدولة العراقية ".

ف.ا
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