حقوق الانسان : اكثر من 120 حالة ومحاولة اغتيال واختطاف للمتظاهرين والناشطين



اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ،عن توثيقها اكثر من 120 حالة ومحاولة اغتيال واختطاف للمتظاهرين والناشطين، منذ انطلاق التظاهرات في الاول من تشرين الاول / اكتوبر الماضي .



وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان صحفي :" ان المفوضية وثقت (٤٩) حالة ومحاولة اغتيال و (٧٢) حالة ومحاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الاول للتظاهرات " .



واضاف :" ان المفوضية وثقت ، من خلال فرقها الرصدية (٥٠) حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الاعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات ".



ودعا الغراوي الحكومة والقوات الامنية الى اتخاذ اجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الافواه وتقديمهم للعدالة ، وتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي لكافة الجهات ، بعيدا عن اي اخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين .

ف.ا