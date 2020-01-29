القدو : لهذه الاسباب تأخر تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة

عزا النائب عن تحالف البناء حنين القدو ، عدم الاتفاق على شخصية معينة لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة ، الى تعدد الاطراف التي تحاول التأثير على اختيار المرشح.



واشار قدو في تصريح صحفي ، الى التأثير الكبير للجانبين الاميركي والايراني في مسألة ترشيح من سيتولى المنصب ، فضلا عن المصالح المتناقضة للجهات السياسية العراقية والخلافات الداخلية.



واضاف :" ان الكتل السياسية لم تتوصل حتى الان الى المرشح الذي سيتم طرحه لتولي رئاسة الوزراء ، وان هناك قوى سياسية داخل مجلس النواب تتداول اسماء عدة لمرشحين كمحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي وعلي شكري ، الا انه لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن طرح اي احد منهم كمرشح لتولي المنصب".

ف.ا