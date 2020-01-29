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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 05:14 م

القدو : لهذه الاسباب تأخر تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة

حنين القدو 2

عزا النائب عن تحالف البناء حنين  القدو ، عدم الاتفاق على شخصية معينة لتولي رئاسة الحكومة المؤقتة ، الى تعدد الاطراف التي تحاول التأثير على اختيار المرشح.

واشار قدو  في تصريح صحفي  ، الى التأثير الكبير للجانبين الاميركي والايراني في مسألة ترشيح من سيتولى المنصب ، فضلا عن المصالح المتناقضة للجهات السياسية العراقية والخلافات الداخلية.

واضاف :" ان الكتل السياسية لم تتوصل حتى الان الى المرشح الذي سيتم طرحه لتولي رئاسة الوزراء ، وان هناك قوى سياسية داخل مجلس النواب تتداول اسماء عدة  لمرشحين كمحمد توفيق علاوي ومصطفى الكاظمي وعلي شكري ، الا انه لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن طرح  اي  احد منهم كمرشح لتولي المنصب".

 

ف.ا

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