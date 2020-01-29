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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 03:41 م

خطة أمريكية لحماية قبر النبي يونس في الموصل من الاعتداءات والحفريات

قبر النبي يونس

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة لحماية قبر النبي يونس في الموصل من الاعتداءات والحفريات.

وقالت السفارة في بيان، إن "وزارة الخارجية الأمريكية، تعمل بالتعاون مع كل من جامعة بنسلفانيا والهيئة العامة للآثار والتراث ومديرية نينوى للآثار على حماية موقع قبر النبي يونس في الموصل".

وأضاف البيان أن "القبر كان عرضة لعمليات التنقيب غير القانونية منذ تعرضه للتدمير بشكل كبير على يد تنظيم داعش في عام 2014"، لافتا إلى أن "السور الأمني الجديد، سيخضع للحراسة من قبل حراس من سكان المنطقة، الموقع ليحميه من اعتداء السكان والحفريات غير القانونية حتى يتم وضع خطة أكثر تفصيلا لحمايته".

وأشار إلى أن "هذا المشروع هو جزء من التزام الولايات المتحدة بالعمل مع العراق لحماية تراثه الوطني والعالمي الثمين والحفاظ عليه".

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