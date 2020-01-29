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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 02:54 م

الدهلكي : عبد المهدي جزء من أزمة عدم حسم ملف رئاسة الوزراء

عبد المهدي
أكد النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، اليوم الاربعاء، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد يكون جزء من أزمة عدم حسم ملف رئاسة الوزراء.

وقال الدهلكي في حديث لـه إن “رئيس الجمهورية منح الفرصة الاخيرة للكتل لغاية مساء السبت لاختيار رئيس الوزراء او التصرف بمفرده”.

واضاف أن “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد يكون جزء من ازمة عدم حسم ملف رئاسة الحكومة للبقاء في السلطة”.

وتابع أن “نزع سلاح المجاميع المسلحة وفرض القانون وانهاء الفساد والعمل على اعادة النظام بدوائر الدولة والدوام الرسمي في المدارس هي اربز مهام رئيس الوزراء المقبل”.

ع د

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