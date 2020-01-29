متظاهرون يغلقون بوابة الشركة العامة للموانئ وسط البصرة ويعتصمون أمامها

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، بأن متظاهرين أغلقوا بوابة الشركة العامة للموانئ وسط المحافظة، ونصبوا سرادق الاعتصام أمامها.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "معتصمين أغلقوا بوابة الشركة العامة للموانئ في منطقة المعقل وسط البصرة"، مشيراً الى أن "موظفي الدائرة جميعهم غادروا البناية".

ولفت الى أن "المعتصمين نصبوا سرادق الاعتصام أمام مقر الشركة العامة".

ومنذ مطلع تشرين الأول من السنة الماضية، شهدت محافظة البصرة الى جانب العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات، تجددت في الـ 25 من تشرين الأول 2019، وحتى اليوم، وتخللتها قطع للطرق، واضراب عن الدوام، للمطالبة بإجراء إصلاحات وزارية ودستورية، واختيار رئيس وزراء مستقل، وتوفير فرص عمل، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.