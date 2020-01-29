بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 29 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
الخربيط : قوى سياسية تسعى لابقاء عبد المهدي حفظا لمصالحها حقوق الانسان : اكثر من 120 حالة ومحاولة اغتيال واختطاف للمتظاهرين والناشطين دون المرور ببغداد .. بوغدانوف في اربيل النزاهة النيابية : الاوضاع السياسية القت بظلالها على عملية مكافحة الفساد القدو : لهذه الاسباب تأخر تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة 4 مرشحين لرئاسة الحكومة .. وتحالف إيران يسعى بقوة إلى الاحتفاظ بالمنصب في ظل غضب شعبي خطة أمريكية لحماية قبر النبي يونس في الموصل من الاعتداءات والحفريات تضارب المصالح بين صالح والكتل يسقط جميع مرشحي رئاسة الحكومة.. وعبد المهدي جزء من الأزمة عاجل.. أنباء عن سقوط طائرة نقل عسكرية فى الأنبار الدهلكي : عبد المهدي جزء من أزمة عدم حسم ملف رئاسة الوزراء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 29 كانون الثاني 2020 02:06 م

مفوضية حقوق الإنسان توثق 121 حالة اختطاف واغتيال رافقت التظاهرات

عنف

أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن المفوضية وثقت محاولات اختطاف واغتيال خلال التظاهرات.

وقال الغراوي في بيان، إن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، تؤكد أن محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة والامان وتقييد لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

وأضاف الغراوي أن "المفوضية وثقت  (٤٩) حالة ومحاولة اغتيال و (٧٢) محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات كما وثقت المفوضية من خلال فرقها الرصدية (٥٠) حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات".

وأوضح أننا "ندعو الحكومة والقوات الامنية الى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي لكافة الجهات بعيداً عن اي اخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد الله الخربيط

الخربيط : قوى سياسية تسعى لابقاء عبد المهدي حفظا لمصالحها 29 كانون الثاني 2020 05:33 م

ميخائيل بوغدانوف

دون المرور ببغداد .. بوغدانوف في اربيل 29 كانون الثاني 2020 05:26 م

النزاهة النيابية

النزاهة النيابية : الاوضاع السياسية القت بظلالها على عملية مكافحة الفساد 29 كانون الثاني 2020 05:18 م

حنين القدو 2

القدو : لهذه الاسباب تأخر تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة 29 كانون الثاني 2020 05:14 م

قبر النبي يونس

خطة أمريكية لحماية قبر النبي يونس في الموصل من الاعتداءات والحفريات 29 كانون الثاني 2020 03:41 م

عاجل 1

عاجل.. أنباء عن سقوط طائرة نقل عسكرية فى الأنبار 29 كانون الثاني 2020 03:08 م

عبد المهدي

الدهلكي : عبد المهدي جزء من أزمة عدم حسم ملف رئاسة الوزراء 29 كانون الثاني 2020 02:54 م

اعتصام

متظاهرون يغلقون بوابة الشركة العامة للموانئ وسط البصرة ويعتصمون أمامها 29 كانون الثاني 2020 02:14 م

التعليقات