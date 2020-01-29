مفوضية حقوق الإنسان توثق 121 حالة اختطاف واغتيال رافقت التظاهرات

أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن المفوضية وثقت محاولات اختطاف واغتيال خلال التظاهرات.

وقال الغراوي في بيان، إن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، تؤكد أن محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة والامان وتقييد لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".

وأضاف الغراوي أن "المفوضية وثقت (٤٩) حالة ومحاولة اغتيال و (٧٢) محاولة اختطاف طالت متظاهرين وناشطين ومدونين منذ اليوم الأول للتظاهرات كما وثقت المفوضية من خلال فرقها الرصدية (٥٠) حالة للتعدي على الصحفيين بالضرب والتهديد واستنشاق الغازات المسيلة للدموع ومهاجمة العديد من القنوات الفضائية وتكسير المعدات ومنع الإعلاميين من أخذ دورهم في تغطية التظاهرات".

وأوضح أننا "ندعو الحكومة والقوات الامنية الى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المتظاهرين والصحفيين والمحافظة على حياتهم وملاحقة الجهات المجهولة التي تحاول تكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة وتعزيز ممارسة حرية الراي والتعبير والتظاهر السلمي لكافة الجهات بعيداً عن اي اخطار تهدد حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين".